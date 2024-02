Santé : quelle est cette nouvelle technologie brevetée aux Etats-Unis visant à remplacer les prises de sang ?

Une entreprise américaine a vu sa méthode de prélèvement de sang sans aiguille intraveineuse brevetée par l'agence nationale du médicament.

Bientôt la fin des prises de sang traditionnelles à base d’aiguilles ? C’est ce que semblerait pouvoir réaliser Becton, Dickinson and Company avec le «BD MiniDraw Collection System», un appareil permettant de prendre une prise de sang sans aiguille dans une veine.

Firme médicale réputée et existant depuis plus d’un siècle, Becton, Dickinson and Company a mis au point un appareil permettant de prélever 6 à 18 gouttes de sang du système vasculaire capillaire à l’aide d’une piqûre transcutanée. Une méthode qui a été validée par l’agence américaine du médicament, la FDA, et qui permettrait de mesurer le taux de cholestérol, entre autres.

Des tests à domicile ?

Technologie prometteuse, elle pourrait valoir des milliards de dollars, selon plusieurs estimations, tant les tests sanguins sont importants dans les décisions médicales. Selon Becton, Dickinson and Company, 70 % des décisions cliniques se basent sur des résultats sanguins.

Par sa simplicité d’utilisation, elle pourrait également permettre aux patients de faire leurs propres tests à domicile, sans nécessairement se déplacer en laboratoire, comme ce fut le cas avec les auto-tests pour le dépistage du Covid-19.

Pour l’heure, l’entreprise se concentre sur les tests sanguins les plus classiques, comme la mesure de lipides et la proportion de globules rouges dans le sang, mais elle n’exclut pas de travailler sur des analyses plus complexes, voire le diagnostique de cancers.