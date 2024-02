Espace : des astronomes découvrent un objet céleste 500.000 milliards de fois plus lumineux que le soleil

Longtemps considéré comme une étoile, le quasar baptisé «J0529-4351» se trouvant à 12 milliards d’années-lumière de la Terre serait 500.000 milliards de fois plus lumineux que le soleil, selon une étude publiée ce lundi 19 février dans la revue scientifique Nature Astronomy.

Une découverte spatiale aussi surprenante qu’enrichissante pour la science. Des astronomes de l'Australian National University (ANU) ont découvert un quasar 500.000 milliards de fois plus lumineux que le soleil, selon une étude publiée ce lundi dans la revue Nature Astronomy.

Ce quasar, à savoir un noyau lumineux présent dans les «galaxies actives», intégrant des trous noirs massifs consommant beaucoup de matière, a été baptisé par les chercheurs «J0529-4351». Il serait alimenté selon les spécialistes par un trou noir d’une masse dont la taille serait 17 à 19 milliards fois supérieure au soleil.

Artist’s impression of the record-breaking quasar J0529-4351 https://t.co/aJ6TVbuGwa via @ESO

— RASC Winnipeg (@RASC_Winnipeg) February 20, 2024