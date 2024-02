Etats-Unis : l'alunisseur Nova-C va tenter de se poser sur la Lune ce jeudi

La sonde américaine de l’entreprise Intuitive Machines va tenter son alunissage ce jeudi, une semaine après le décollage. Il s’agira du tout premier atterrissage sur la Lune pour une sonde d’une entreprise prisée.

Dernière ligne droite pour la mission IM-1. Ce jeudi, la sonde américaine lancée dans l’espace par l’entreprise texane Intuitive Machines, doit effectuer son alunissage dans la soirée ce jeudi. L'alunisseur Nova-C, qui transporte notamment des expériences scientifiques de la Nasa, a décollé la semaine dernière de Floride.

Mercredi, l’alunisseur a achevé sa mise en orbite lunaire, après avoir parcouru un million de kilomètres, et se trouvait donc à 100 km d’altitude. La tentative d'alunissage doit avoir lieu à 16H49 heure de Houston, au Texas, où est installée la salle de contrôle d'Intuitive Machines (22H49 GMT).

A partir de 30 mètres d'altitude, l'alunisseur descendra à la verticale à une vitesse de trois mètres par seconde, avant de freiner à un mètre par seconde pour les dix derniers mètres. Sa descente vers la Lune pourra être suivie en direct sur le site de la Nasa.

Le succès de cette mission marquerait à la fois une étape majeure pour le secteur spatial mais aussi le premier atterrissage d'une sonde américaine sur la Lune depuis la fin du mythique programme Apollo, en 1972.

Cette mission a pour objectif d’atterrir à environ 300 kilomètres du pôle Sud de la Lune, alors que les missions du programme Apollo visaient plus des zones proches de l’équateur. Cette nouvelle zone intéresse les scientifiques car il s'y trouve de l'eau sous forme de glace, qui pourrait être exploitée.

La sonde emporte également six cargaisons privées, et six instruments scientifiques de la Nasa. Des sculptures de l'artiste contemporain Jeff Koons représentant les phases de la Lune ont également été chargées à bord.

Il s'agit de la deuxième mission du nouveau programme CLPS de la Nasa, qui a chargé des sociétés privées d'emporter sur la Lune son matériel scientifique, au lieu de développer elle-même des véhicules pour le faire. Une première mission, menée par l'entreprise américaine Astrobotic, avait échoué le mois dernier. Au total, quatre autres missions américaines sont encore officiellement prévues cette année après celle-ci, dont deux autres d'Intuitive Machines.