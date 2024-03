Des scientifiques utilisent les rayons cosmiques pour dater la présence des premiers humains en Europe

Des outils en pierre utilisés par les humains, il y a plus d’un million d’années ont été retrouvés en Ukraine. Cette découverte a permis à des scientifiques de dater la première présence humaine en Europe, grâce à des rayons cosmiques.

Une découverte fascinante. Une nouvelle analyse de datation d’objets a révélé la plus ancienne présence connue d’hominidés (une famille qui comprend l’homme et les mammifères primates) en Europe. Un bilan réalisé à partir d’outils en pierre trouvés dans une carrière en Ukraine, qui appartenaient à d’anciens humains.

Selon leurs recherches publiées dans la revue Nature, ils étaient utilisés il y a plus d’un million d’années. C’est donc bien plus que la datation initiale du site archéologique de Korolevo dans les années 1970, qui l’estimait à environ 800.000 ans. Les archéologues avaient retrouvé à l’époque pas moins de 90.000 outils en pierre, près de la frontière sud-ouest de l’Ukraine avec la Hongrie et la Roumanie.

«Une horloge cosmique qui libère l’histoire humaine»

Une nouvelle méthode a été utilisée par les scientifiques pour dater ces outils en pierre. Il s’agit d’analyser les particules radioactives à l’intérieur des grains de minéraux produits par les rayons cosmiques. En clair, la pluie de rayonnement provoquée par l’interaction des rayons cosmiques avec l’atmosphère peut pénétrer dans la roche, ce qui crée ce que l’on appelle des nucléides cosmogéniques ou isotopes (des entités atomiques).

Stone tools found in western Ukraine date to roughly 1.4m years ago. They are the oldest known artefacts in Europe https://t.co/6D3j8VrKBN — nature (@Nature) March 7, 2024

Les scientifiques peuvent ainsi mesurer le taux de désintégration de ces nucléides, pour déterminer le temps durant lequel la roche exposée a été protégée des nucléides cosmogéniques, une fois enfouie sous la surface de la Terre.

«C’est comme une horloge cosmique qui libère l’histoire humaine», a déclaré Roman Garba, archéologue à l’Académie tchèque des sciences de Prague et auteur principal de l’étude.

Pour procéder au calcul, l’équipe de Roman Garba a mesuré deux nucléides, l’aluminium-26 et le béryllium-10, présents dans les grains de quartz dans sept cailloux découverts dans la même couche que les outils en pierre. Les chercheurs ont déterminé qu’ils ont exactement 1,4 million d’années.

Les premiers hominidés d’Europe ?

D’autre part, le site étant en plein air, les conditions d’exposition rendent la préservation des fossiles plus difficile. Toutefois, l’étude suggère que l’espèce humaine ayant occupé le lieu serait l’Homo erectus. Les potentiels premiers hominidés à avoir quitté l’Afrique. Les fossiles humains les plus anciens ont été découverts en Géorgie et auraient plus d’1,8 million d’années.

Selon l’étude, Korolevo les aurait attirés car elle se trouve à proximité de la rivière Tisza, qui mène au Danube, où se trouve une source de roche facilement utilisable pour fabriquer des outils en pierre taillée.

Pour l’heure, Roman Garba a expliqué que les fouilles sont encore loin d’être terminées et espère bien poursuivre son enquête sur Kolorevo, lorsque la situation géopolitique du pays le permettra.