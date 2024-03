«Tremblements de Lune» : quel est ce phénomène méconnu ?

La Terre n'est pas la seule à subir des tremblements, notre satellite naturel en serait également victime selon les données récoltées par des scientifiques. Ils appellent cela des «tremblements de Lune».

La Lune serait le théâtre d’une importante activité sismique. Pourtant, si l’on connaît bien les tremblements de terre, il n’en va pas de même pour ce que les scientifiques appellent les «tremblements de Lune», qu’ils sont bien loin de maîtriser.

Une étude parue dans The Planetary Science Journal expliquait que des recherches à ce sujet avaient permis de démontrer que cette activité se concentrait dans le secteur situé près du pôle Sud de notre satellite naturel. La même zone choisie par les Indiens à l’été 2023 pour poser l’atterrisseur Chandrayaan-3.

Si ces recherches avaient alerté les scientifiques et d’autant plus ceux de la Nasa, une nouvelle étude a fait son apparition, venant compléter ce que l’on sait déjà de ce phénomène. Celle-ci expliquerait que les tremblements de Lune pourraient être plus nombreux que l’on pourrait le penser.

Plus de 35.000 tremblements de Lune enregistrés

«La Lune pourrait être plus active sur le plan sismique et tectonique aujourd’hui que nous ne le pensions», a déclaré le géophysicien Jeffrey Andrews-Hanna, de l’université de l’Arizona, au cours de la Conférence sur les sciences lunaires et planétaires. En effet, les premières détections de ces mouvements remontent à 1969.

Les astronautes de la mission Apollo y avaient laissé des sismomètres, afin de capturer le mouvement 3D des ondes sismiques de longue période et d’enregistrer des secousses plus rapides. Ils ont donc permis de rapporter environ 13.000 tremblements distinctifs, entre 1969 et 1977. Les dernières recherches en ont ensuite ajouté près de 22.000 de plus. «Il est incroyable qu’au bout de cinquante ans, nous trouvions encore de nouvelles surprises dans les données», avait ajouté Jeffrey Andrews-Hanna.

Des tremblements mystérieux

Durant plusieurs mois, les scientifiques se sont démenés pour identifier ces mouvements et déterminer leurs origines. Selon leurs résultats, les tremblements de Lune seraient divisés en quatre types. Tout d’abord les tremblements profonds, à approximativement 700 kilomètres de la surface et probablement provoqués par l’attraction des marées terrestres. Ensuite, les vibrations dues aux impacts de météorites. Puis les tremblements «thermiques», provoquée par la dilation de la croûte, lorsque la surface est illuminée par le Soleil après deux semaines de froid et de pénombre. Enfin, les séismes superficiels, de 20 à 30 km en dessous de la surface.

Cette dernière catégorie intrigue fortement les scientifiques. En effet, sur les 22.000 tremblements dernièrement enregistrés, 46 sembleraient provenir d’une distance de 10 km sous la surface de la Lune.

Un constat qui pourrait conduire à de nouvelles recherches, notamment pour la Nasa dans le cadre de son programme commercial de livraison lunaire, au travers duquel l’agence spatiale déposera un sismomètre sur la face cachée de la Lune, l’an prochain.