Une IA permet à des personnes atteintes de maladie incurables de découvrir des photos du futur qu'ils n'auront pas

Une dizaine de personnes atteintes de maladies incurables ont pu, grâce à la combinaison d'une photographe et de l'IA, avoir un aperçu de moments de leur avenir, qu'ils ne verront sans doute jamais.

Les clichés ont été exposés dans une galerie d'art. Plusieurs femmes victimes de cancers du sein, le plus souvent s'étant généralisés et devenus incurables, ont été sélectionnées pour créer des photos d'événements prévus dans leurs futurs, grâce au travail de l'intelligence artificielle.

Chez nos voisins britanniques, une dizaine d'entre-elles ont ainsi pu poser pour la photographe Jillian Edelstein, et ainsi avoir un aperçu de moments de vie auxquels elles ne participeront sûrement jamais.

©Jillian Edelstein/Breast Cancer Now

Le premier portrait de famille représente Oge Onwuachu, mère de trois enfants touchée par un cancer du sein. Après avoir découvert une grosseur anormale sur sa poitrine, elle s'était fait diagnostiquer un cancer moins d'un an plus tard, explique Breast Cancer Now. Malheureusement, la maladie s'est rapidement développée et était déjà arrivée au stade métastatique.

Oge a choisi de faire un bon dans le temps pour assister à la cérémonie de remise de diplômes de son fils, où on la voit tout sourire, au côté de ses trois enfants.

Louise, l'éternelle ballerine

Parmi les portraits de ces femmes qui se battent contre la maladie, celui de Louise Hudson marque par son originalité.

©Jillian Edelstein/Breast Cancer Now

Cette Galloise de 58 ans, atteinte d'un cancer du sein, a pris la pose en ballerine, fêtant ainsi son 60e anniversaire comme elle l'aurait souhaité.

«La photo était tout simplement incroyable... C'était tout simplement magnifique, tout simplement magnifique», a-t-elle indiqué chez nos confrères de la BBC.

Les portraits de ces femmes, fruits du travail de Jillian Edelstein et de l'IA sont actuellement exposés à la Saatchi Gallery de Londres.