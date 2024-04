Eclipse solaire : quels effets sur les animaux ?

Alors que les passionnés d’astronomie s’apprêtent à observer une éclipse solaire totale ce lundi 8 avril, surtout en Amérique du Nord, certains scientifiques vont se concentrer sur le comportement des animaux durant cet événement rare.

Excitation, panique, détresse… Certains animaux sont sensibles aux éclipses solaires et adoptent des comportements parfois surprenants. Si ces cas sont peu documentés, des scientifiques vont s’efforcer d’étudier ces changements ce lundi, lors d’une éclipse solaire totale visible surtout en Amérique du Nord.

Les animaux dépendent d'une horloge biologique de 24 heures, connue sous le nom de rythme circadien, pour contrôler des comportements quotidiens tels que le sommeil, la recherche de nourriture et la chasse. La façon dont les éclipses perturbent ces routines bien ancrées est relativement peu étudiée, car les événements cosmiques sont des phénomènes rares et tous les animaux ne réagissent pas de la même façon.

«La lumière est un signal très important qui affecte tout, des plantes aux animaux. En tant que biologistes, nous ne pouvons pas éteindre le soleil, mais de temps en temps, la nature l'éteint pour nous», a expliqué auprès de la BBC Cecilia Nilsson, écologiste comportementale à l'université de Lund, en Suède.

Des effets visibles dans les zoos

L'une des premières études fondées sur ce phénomène, date des années 1930, lorsque William Wheeler, un entomologiste anglais, a décidé de faire circuler des annonces dans les journaux locaux, recrutant le public pour enregistrer les changements de comportement des animaux lors d'une éclipse solaire ayant eu lieu en 1932. Plus de 500 anecdotes ont été rassemblées sur les changements observés chez les oiseaux, les mammifères, les insectes et les plantes, une première.

En août 2017, une éclipse a occulté les rayons du soleil pendant deux minutes et 42 secondes, ce qui a permis aux scientifiques de réitérer cette expérience. À l'approche de l'obscurité, des girafes ont galopé nerveusement et des tortues se sont accouplées dans un zoo de Caroline du Sud. De leur côté, des bourdons ont cessé de bourdonner dans les États de l'Oregon, de l'Idaho et du Missouri.

Si certaines espèces telles que les grizzlis n'ont pas été affectés par ce changement de lumière, plus des trois quarts des animaux observés ont eu une réaction perceptible à l'événement, d'après Adam Hartstone-Rose, un scientifique qui travaille avec le Riverbanks Zoo and Garden en Caroline du Sud. Les diverses réactions ont été classées en quatre catégories : les animaux qui ont agi normalement, ceux qui ont suivi leur routine quotidienne et ceux qui ont manifesté de l'anxiété ou des comportements nouveaux.

Les oiseaux particulièrement sensibles

Néanmoins, certains scientifiques ont décidé de se concentrer sur les animaux à l'état sauvage, consistant à exploiter les données de quelque 143 stations météorologiques, réparties de la côte est à la côte ouest des États-Unis. «Nous disposons d'un réseau qui surveille en permanence le ciel, ce qui constitue une excellente occasion d'étudier ces événements vraiment rares à grande échelle», a indiqué la scientifique Cecilia Nilsson, qui a dirigé l'étude publiée en 2020.

Les chercheurs se sont alors demandé si les animaux volants, tels que les oiseaux et les insectes, n'afflueraient pas vers le ciel, confondant le changement de lumière avec le coucher du soleil. Cependant, il est difficile de repérer les oiseaux qui s'envolent dans l'obscurité de l'éclipse, et c'est là que les stations météorologiques entrent en jeu.

«Au lieu de suivre les oiseaux individuellement, nous obtenons une mesure globale de la quantité de matière biologique dans l'air», a poursuivi Cecilia Nilsson. «Nous avons constaté une diminution du nombre d'oiseaux dans les airs», a conclu le scientifique. La plupart des oiseaux se sont posés ou ont cessé de voler avant l'éclipse. Une théorie veut que leur comportement soit analogue à celui des oiseaux qui cherchent à s'abriter à l'approche d'une tempête.