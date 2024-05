«Chang'e 6» : pourquoi cette sonde chinoise va-t-elle explorer la face cachée de la Lune ?

Ce vendredi, la fusée chinoise transportant la sonde Chang'e 6 a réussi son décollage. L'engin spatial devrait se poser sur la face cachée de la Lune début juin prochain. Il aura pour mission de collecter des échantillons de roches lunaires et de les renvoyer sur Terre.

Un déluge de flammes et un vacarme assourdissant. Ce vendredi, à 17h30 heure locale, la fusée Longue Marche 5 s'est élancée de son pas de tir situé sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. Quelques instants plus tard, le lanceur a réussi à placer en orbite la sonde spatiale Chang'e 6. Nommé ainsi en référence à une déesse, l'engin va ensuite se diriger vers la Lune, et plus précisément sa face cachée.

Congratulations to the successful moon shot launch of Chang’e 6 lunar probe! Looking forward to collecting humankind’s first-ever lunar soil from the far side of the moon! Long March 5 Launch video: https://t.co/Oxx3ZQ1CvC pic.twitter.com/nohTUB6xPc — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) May 3, 2024

Comme son nom l'indique, ce côté de notre satellite est toujours invisible depuis la Terre. Cette configuration complexifie grandement les missions d'exploration puisque la Lune bloque les communications. Pendant longtemps, aucune agence spatiale n'avait réussi à poser un engin sur cette face. Jusqu'à la Chine, le 3 janvier 2019, avec la sonde Chang'e 4.

La France sur la Lune pour la première fois

Une première historique qui avait mis en lumière les progrès réalisés par le programme spatial chinois. Et la sonde Chang'e 6 a une mission encore plus ambitieuse : ramener des échantillons de roche lunaire provenant de la face cachée. Si la Chine réussit cet exploit, elle marquerait les esprits et gagnerait des points dans sa course à l'espace face aux Etats-Unis.

Mais la mission a également un but scientifique. La composition de la face cachée de la Lune est très différente de celle de sa face visible. Les roches sont plus anciennes et leur étude permettrait de mieux comprendre la formation de notre satellite. D'ailleurs, l'agence spatiale française, le Cnes, a conçu un des instruments de recherche de la sonde. Ce sera la première fois que la France sera présente sur le sol lunaire.

Chang'e 6 devrait arriver en orbite autour de la Lune le 7 mai prochain avant de s'en approcher progressivement pour y alunir au début du mois de juin. La date prévisionnelle du retour des échantillons n'est pas encore connue.