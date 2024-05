Un orang-outan observé en train de soigner une blessure avec des plantes, une première pour les animaux sauvages

Pour la première fois, des scientifiques ont observé un orang-outan de Sumatra soigner une blessure qu’il avait au visage grâce à un pansement à base de plantes médicinales.

Une nouvelle preuve de la grande ressemblance entre les singes et les humains. La revue Scientific Reports a publié, ce jeudi 2 mai, un article à propos du premier cas observé d’automédication d’un singe grâce à des plantes pour soigner une plaie.

Les scientifiques ont observé le cas de Rakus, un orang-uutan de Sumatra âgé d’environ 30 ans, vivant à l'état sauvage dans une zone du parc national de Gunung Leuser, en Indonésie, avec 130 congénères. Rakus présentait une plaie fraîche sur le visage et à l’intérieur de la bouche, résultant probablement d’un combat avec un autre mâle, le 22 juin 2022. Trois jours plus tard, les chercheurs ont remarqué que le primate mâchait des tiges et des feuilles d’une liane appelée Fibraurea tinctoria.

Researchers have observed a Sumatran #orangutan in the wild repeatedly treating its own wound with a plant with several known medicinal properties - the first scientific record of this behaviour in a wild animal https://t.co/p37Bs4vots @IsabelleLaumer @carolschuppli… pic.twitter.com/hELCGQW0P4

— Max Planck Society (@maxplanckpress) May 2, 2024