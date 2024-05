Eruption en Indonésie : comment se forment les orages volcaniques ?

Ce lundi, le Mont Ibu, situé en Indonésie, est à nouveau entré en éruption. L'occasion d'observer dans son panache de cendre des orages volcaniques. Mais comment se forment ces phénomènes ?

L'enfer sur Terre. Dans la nuit de ce lundi, le volcan Ibu, situé en Indonésie, est à nouveau entré en éruption. Un immense panache de cendres de plusieurs kilomètres de hauteur et des quantités importantes de lave ont été projetées depuis son cratère.

Malgré la violence des événements, aucun dégât ni victime ne sont à déplorer. Et pour cause, l'île où est située le volcan est inhabitée : avec près de soixante éruptions par jour, il est impossible d'y vivre. Cette activité intense permet d'observer assez souvent un phénomène impressionant : des orages volcaniques.

Un nuage de cendre chargé de particules électriques

Comme leur nom l'indique, ils se déclenchent lors des éruptions, et plus précisément à l'intérieur des panaches de cendres rejetés depuis les cratères. D'après Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, les poussières de roches volcaniques, très abrasives, se frottent et se chargent en particules électriques.

Lorsque la tension devient trop élevée, celle-ci se transforme alors en foudre, illuminant tout le panache au-dessus du volcan. Ce phénomène est également renforcé lorsque les cendres, très chaudes, rencontrent un air beaucoup plus froid en altitude.

Un processus qui est longtemps resté méconnu. Mais, d'après une étude publiée en 2014 dans Geology, des scientifiques ont réussi à créer des orages volcaniques en laboratoire en propulsant des cendres dans un cylindre. Validant ainsi les hypothèses établies préalablement.