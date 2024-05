Espace : comment observer les 6 planètes qui seront alignées dans le ciel dans quelques jours

Un alignement planétaire se produira le lundi 3 juin prochain. Il sera donc possible d’observer six planètes alignées dans le ciel, juste avant le lever du Soleil. Mais pour profiter pleinement du spectacle, certaines règles doivent être suivies.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux d’astronomie. Un alignement de six planètes se produira le 3 juin prochain, un phénomène astronomique rare. Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus seront donc visibles dans le ciel étoilé, seule Vénus ne se joindra pas au cortège céleste. Ces planètes se trouveront en même temps du même côté du Soleil.

Le dernier alignement planétaire avait eu lieu le 8 avril dernier et a notamment été visible au cours de l’éclipse totale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais cette fois, il faudra se lever de bonne heure et s’armer de patience pour observer ce phénomène. Pour optimiser ses chances de l'apercevoir, sans en manquer une miette, plusieurs solutions sont à la disposition de ceux qui le souhaitent.

Des plates-formes pour mieux comprendre la position des planètes

L’alignement sera visible dans la plupart des régions du monde, tôt le matin du 3 juin 2024. Les quatre planètes les plus proches de nous, à savoir Mercure, Mars, Jupiter et Saturne seront visibles à l’œil nul, sous la forme de petits points très brillants dans le ciel. Mais pour une meilleure observation, il sera conseillé de s’équiper de jumelles ou d’un télescope, surtout pour apercevoir Uranus et Neptune.

Toutefois, il est bon de savoir que ces planètes n’apparaîtront pas dans l’ordre du système solaire. En effet, ce sera d’abord Saturne qui apparaîtra dans la nuit, Neptune pointera ensuite le bout de son nez, puis ce sera au tour de Mars de faire son apparition. À l’aube, Uranus, Mercure et Jupiter prendront place à leur tour.

Pour obtenir des informations précises sur l’activité de ces planètes, plusieurs outils sont à la disposition de ceux qui le souhaitent. La plate-forme Time and Date affichera, entre autres, les heures de lever et de coucher de chacune d’elles et de leur position. Il y a également la plate-forme Stellarium, un outil similaire pour visualiser les positions planétaires, ainsi que Sky Tonight, une application mobile qui facilite l’identification des objets célestes.

De nouveaux alignements devraient se produire le 28 août prochain, puis le 18 janvier 2025.