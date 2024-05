«EarthCARE» : tout savoir sur le satellite lancé ce mardi pour étudier l’influence des nuages sur le climat

Le satellite EarthCARE doit décoller ce mardi pour une mission inédite qui vise à étudier les nuages et leurs rôles dans l’évolution du climat sur Terre.

Étudier les nuages pour mieux comprendre les changements climatiques ? C’est l’objectif du satellite de la mission EarthCARE, qui doit décoller ce mardi depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, à bord d’une fusée Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX. Le lancement aura lieu à 15h20 heure locale (00h20 mercredi, heure de Paris).

Cette mission de l’Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec l’agence spatiale japonaise Jaxa, a pour objectif d’étudier les nuages et les aérosols, pour mieux comprendre leur influence sur le climat sur Terre, et notamment sur le réchauffement et le refroidissement de l’atmosphère terrestre, et ainsi mieux comprendre les changements climatiques.

«Si les scientifiques savent que les nuages et les aérosols jouent un rôle extrêmement important dans le refroidissement et le réchauffement de notre atmosphère, des incertitudes subsistent lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'influence exacte qu'ils exercent sur le bilan énergétique de la Terre et, compte tenu de la crise climatique actuelle, de savoir s'ils exerceront un effet global de refroidissement ou de réchauffement à l'avenir», a indiqué l’ESA dans un communiqué.

Quatre instruments de haute technologie

Le satellite EarthCARE, conçu par Airbus, sera envoyé à 400 kilomètres au-dessus de la Terre pour dresser un panorama complet des nuages, grâce à quatre instruments de pointe : Le lidar (Laser imaging detection and ranging), un outil qui émet un faisceau ultraviolet pour étudier les nuages fins et les aérosols et classer les différents composants atmosphériques.

Un radar de profilage des nuages sera également embarqué dans le satellite, afin de fournir des informations sur la structure des nuages, leur vitesse et leur teneur en eau. Les données recueillies par cet outil devraient permettre de mieux comprendre certains processus, comme la formation ou la dissipation des nuages.

EarthCARE va également transporter un imageur multispectral ainsi qu’un radiomètre, qui fourniront des mesures optiques, ou encore des données sur la température. Ces quatre instruments fonctionneront simultanément pour recueillir de nombreuses données et paramètres sur les nuages, ce qui fait la singularité de cette mission.

En fonction de leur altitude et de leur composition, les nuages peuvent avoir différents effets sur l’atmosphère. Les cumulus, très blancs et brillants, situés assez bas, renvoient les rayons du soleil vers l’espace, et refroidissent donc l’atmosphère, ayant ainsi un effet «parasol». À l’inverse, des nuages de haute altitude laissent passer les rayonnements solaires, et permettent donc de réchauffer la Terre, ayant ainsi un effet «couverture».