Starliner : le décollage du vaisseau de Boeing annulé à la dernière minute

Le décollage du vaisseau Starliner de Boeing a été annulé, ce samedi 1er juin, en raison d'un problème technique, a annoncé la Nasa, alors que l’engin était à moins de 4 minutes de son lancement.

Une mauvaise nouvelle pour la Nasa, Boeing et la mission Starliner. Alors qu’il n’était qu’à quelques minutes de son lancement, le vaisseau Starliner a vu son décollage annulé en raison d’un problème technique.

Update: Teams have scrubbed today’s launch attempt for @BoeingSpace’s #Starliner Crew Flight Test due to an automatic hold of the ground launch sequencer. Tune in for updates: https://t.co/rVDAb6CRVD

— NASA (@NASA) June 1, 2024