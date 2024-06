Starship : le vaisseau spatial de SpaceX réussit pour la première fois son amerrissage dans l'océan

Le vaisseau spatial Starship de SpaceX a réussi pour la première fois à amerrir après un vol dans l'espace, ce jeudi 6 juin.

La quatrième tentative a été la bonne : ce jeudi 6 juin, le vaisseau spatial Starship, destiné à des voyages vers la Lune et Mars, a réussi à amerrir dans l'océan indien pour la première fois, à l'issue d'un vol test. Les trois précédents s'étaient soldés par des explosions.

Sur X, l'entreprise du milliardaire Elon Musk s'est félicitée de ce succès en deux mots : «Amerrissage confirmé !». La numéro 2 de SpaceX, Gwynn Shotwell, a quant à elle adressé ses «félicitations» et remerciements «aux équipes extraordinaires» de la société.

Ce quatrième vol test de Starship a décollé à 7h50 (12h50 GMT) de la base spatiale Starbase située à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas. Quelques minutes après le décollage, l'étage de propulsion de la fusée, nommé Super Heavy, s'est détaché du vaisseau pour entamer son retour vers la Terre.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Le vaisseau a de son côté continué sa route vers l'espace, puis est à son tour rentré dans l'atmosphère terrestre, au bout d'environ une heure. Il circulait alors à près de 25.000 km/h, une vitesse qui, selon SpaceX, provoque des frictions pouvant faire monter la température jusqu'à environ 1.400 °C.

Des images retransmises en direct par des caméras fixées au vaisseau ont montré une couche de plasma formée autour de celui-ci. Peu avant l'amerrissage, Starship, soumis à ces conditions extrêmes, a d'ailleurs perdu quelques morceaux.

L'engin a malgré tout terminé sa course, comme prévu, dans le golfe du Mexique. L'un des objectifs principaux de ce nouveau vol d'essai était justement de réussir un retour dans l'atmosphère terrestre mieux contrôlé, afin d'éviter une explosion similaire à celles survenues lors des précédents essais.

La plus puissante fusée au monde

Le premier avait été réalisé en avril 2023 et le dernier en date datait d'il y a moins de trois mois. A l'époque le vaisseau avait réussi a dépassé la frontière de l'espace mais son signal avait été perdu 49 minutes après le décollage, au moment de sa redescente vers la Terre. Plusieurs «améliorations» ont été apportées au véhicule pour y remédier.

Mesurant 120 mètres de haut au total, Starship est la plus grande et la plus puissante fusée au monde. A terme, elle doit notamment être utilisée pour transporter des astronautes de la Nasa sur la Lune. Bill Nelson, le patron de la Nasa, a d'ailleurs immédiatement réagi à l'amerrissage de ce jeudi : «Félicitations à SpaceX pour ce vol test de Starship réussi, a-t-il écrit sur X. Nous avons fait un pas de plus vers le retour de l'humanité sur la Lune».

L'agence spatiale américaine compte sur Starship pour sa mission Artémis 3, prévue en 2026 et au cours de laquelle une version modifiée du véhicule doit servir d'alunisseur pour ses astronautes. Le but ultime d'Elon Musk reste toutefois d'établir une colonie autonome sur Mars, afin de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.