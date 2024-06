Mission Apollo 8 : l’astronaute William Anders est décédé dans un accident d'avion

William Anders, qui a participé à la mission Apollo 8 en 1968, la première à s’être mise en orbite autour de la Lune, est décédé dans un accident d'avion ce vendredi. L'astronaute a marqué l’exploration spatiale avec un cliché emblématique, le «Lever de Terre».

L’astronaute William Anders, membre de la mission Apollo 8 et auteur de la légendaire photographie «Lever de Terre», est mort vendredi 7 juin à 90 ans dans un accident d’avion, a annoncé son fils à CNN.

«Mon père est décédé dans un accident d’avion dans les îles San Juan», à la pointe nord-ouest des États-Unis, a indiqué son fils Gregory Anders à la chaîne de télévision américaine.

William Anders a marqué l’exploration spatiale avec un cliché emblématique, le «Lever de Terre», pris lors de la mission Apollo 8, la première à s’être mise en orbite autour de la Lune. Sur cette photographie datant du réveillon de Noël 1968, la planète bleue se détache de l’obscurité, avec la surface lunaire au premier plan.

Il «a offert à l’humanité l’un des cadeaux les plus précieux qu’un astronaute puisse offrir. Il a voyagé jusqu’au seuil de la Lune et nous a tous aidés à voir quelque chose d’autre : nous-mêmes», a écrit sur X l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson. «Il nous manquera», a-t-il regretté.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g

— Bill Nelson (@SenBillNelson) June 8, 2024