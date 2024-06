Espace : quelle est cette découverte inattendue qui va permettre une meilleure compréhension du cycle de l'eau sur Mars ?

C'est une découverte majeure. De l'eau a été détectée sur les plus hauts sommets de Mars (Olympus Mons), sous forme de givre. Cette pellicule d'eau est à la fois fine et très étendue. Une découverte qui aide à comprendre le système climatique de la quatrième planète du système solaire.

Mars continue de fasciner les scientifiques. Et ces derniers se réjouissent d'avoir de nouvelles informations au sujet de la planète rouge. Une couche de givre a été détectée au niveau des sommets équatoriaux de Mars. Cette couche de glace est aussi fine (moins épaisse qu'un cheveux) que vaste. La quantité d'eau détectée est estimée à 150.000 tonnes.

Dans une étude publiée dans Nature Geoscience, Adomas Valantinas, chercheur de l'Université Brown, explique en quoi cette découverte est fondamentale : « Nous pensions qu'il était improbable que du gel se forme autour de l'équateur de Mars, car le mélange de soleil et d'atmosphère ténue maintient les températures pendant la journée relativement élevées à la surface et au sommet des montagnes. Ce que nous observons pourrait être un vestige d'un ancien cycle climatique sur Mars moderne, où il y avait des précipitations et peut-être même des chutes de neige sur ces volcans dans le passé. »

NEWS: Water Frost discovered on the largest mountain in the Solar Sytem, Olympus Mons, on Mars. Which is also a volcano. pic.twitter.com/dbVYIQwK5b

