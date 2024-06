Cancer de la peau : voici les zones à examiner attentivement selon les dermatologues

À l’approche de l’été, les bains de soleil sans protection sont vivement déconseillés par les dermatologues. Une surexposition au soleil est nocive pour la peau et peut être la source du développement de certains cancers de la peau. Mais cette maladie peut également se développer sur des zones non exposées au soleil.

Été ou non, les dermatologues appellent toujours à redoubler de vigilance sur certaines parties du corps. La raison ? La forme la plus agressive des cancers de la peau, le mélanome, n’est pas forcément causée par les UV, a rapporté National Geographic.

Alix Charles, dermatologue interrogée par National Geographic, a insisté sur le fait que tout le monde doit surveiller sa peau, y compris à des endroits inattendus. «Il y a presque toujours une possibilité de repérer visuellement un cancer de la peau» a-t-elle expliqué.

Les oreilles

Exposées au soleil sur la face extérieure, les oreilles abritent également des zones cachées où peuvent se loger des cancers graves. Il est important de se faire examiner les oreilles par un dermatologue afin de vérifier les endroits les plus cachés.

Les ongles

Même s’ils sont rares, ces mélanomes sous-unguéaux peuvent être très graves. «Bob Marley est mort d’un mélanome qui s’était déclaré sous son ongle d’orteil» a expliqué Alix Charles. Les mélanomes de ce type apparaissent souvent sous la forme de marques sombres et verticales brunes ou noires sur la peau sous l’ongle.

Les pieds

Des mélanomes peuvent également se développer sous la plante des pieds. Pour les éviter ou les détecter assez tôt, il est important de vérifier entre les orteils, la plante des pieds ainsi que le dessus et les côtés. S'il est primordial de surveiller les pieds, les mains doivent également être examinées.

Les yeux

Même si c'est très rare, certains cas de cancer de la peau peuvent se développer à l’intérieur des yeux, ou bien sur la surface de la paupière. Le premier apparaît sous forme de tache sombre sur l'iris ou dans le blanc de l’œil, tandis que le second se développe sous la forme d’une bosse sur la paupière. Ce dernier est un des cancers les plus agressifs, avec un taux de mortalité de 40%.

Les parties génitales

Même si ça peut sembler embarrassant de demander un examen de cette partie-là du corps, c’est nécessaire. «J’avais une patiente une fois qui était embarrassée de me demander de regarder ses parties génitales. Il s’est avéré qu’elle avait une lésion vulvaire atypique qui était un cancer de la peau. La majorité des femmes ne pensent pas à vérifier leur propre zone vulvaire, mais le cancer de la peau peut s’y développer» a confié Alix Charles.

La tête

Si le réflexe de la crème solaire sur le visage est massivement adopté, le cuir chevelu reste exposé, et ce, même avec une belle chevelure épaisse. Les mélanomes peuvent plus facilement se développer sur des crânes chauves ou aux cheveux clairsemés, mais également sous des cheveux épais. Il est donc nécessaire de porter un chapeau ou une casquette lorsqu’on s’expose, et régulièrement demander à un dermatologue d’examiner cette zone.