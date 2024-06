Voici les groupes sanguins les plus répandus dans le monde, selon une étude

Plusieurs groupes sanguins prédominent au sein de la population mondiale, selon une étude réalisée dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang, qui a eu lieu le 14 juin.

Organisée le 14 juin par l’Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale du donneur de sang permet de sensibiliser la population au don du sang, qui demeure toujours nécessaire.

Chez l’homme, quatre groupes sanguins existent avec des degrés de rareté plus ou moins importants : A, B, O et AB. Une étude récente, réalisée par Statista et se basant sur les données du World Population Review, a classé les groupes sanguins les plus répandus à travers le monde.

Trois groupes sanguins se détachent du lot et sont donc considérés comme étant les plus communs à travers la planète.

On World Blood Donor Day, the importance of blood donations and their critical role in healthcare are recognized. Blood donations are vital for patients undergoing surgery, cancer treatment, and those with chronic illnesses.

Le groupe sanguin O+

Groupe sanguin le plus courant au sein de la population mondiale, il est majoritaire dans la population de près de 19 pays recensés sur les 123 pays étudiés, et domine les groupes sanguins de nombreuses régions du monde, comme les États-Unis, l’Australie ou encore le Royaume-Uni.

Le groupe sanguin A+

Très répandu en Europe, le groupe sanguin A+ est le deuxième groupe sanguin le plus populaire, selon l'étude du World Population Review. Il domine au sein de plusieurs populations, comme la Russie (31%), le Japon (39,8%) et la Corée du Sud (33,8%). Il reste également très représenté en France, avec 38,2% de la population possédant ce groupe sanguin.

Le groupe sanguin B+

Tout comme les groupes sanguins O+ et A+, le groupe B+ est l’un des plus courants du monde au sein de la population. Seulement deux pays du World Population Review ont une proportion importante du groupe B+ sur le reste des groupes sanguins existants : le Pakistan et le Bangladesh, avec plus de 30% de la population qui enregistre ce groupe.

L’Inde, autre pays situé dans la région, possède également une part importante de sa population avec ce groupe sanguin (32%).