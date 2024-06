Des microplastiques découverts dans le pénis humain pour la première fois pourraient expliquer certains problèmes d'érection

Une étude, publiée ce mercredi, fait état pour la première fois de présence de microplastiques dans plusieurs pénis humains. Une détérioration des cellules humaines et des dysfonctionnements érectiles sont à craindre.

Une raison de plus pour que les hommes s’intéressent à l’écologie ? Une étude, publiée ce mercredi 19 juin dans le journal de recherche médical IJIR Your sexual medicine journal, révèle que des particules de microplastiques ont été découvertes pour la première fois dans le pénis humain.

L’étude a été menée grâce à l’analyse du tissu pénien de cinq hommes opérés en raison de dysfonctionnements érectiles. Des microplastiques ont été observés dans quatre cas. Sept types de microplastiques ont été retrouvés. Il s’agit majoritairement de PET et de polypropylène, communément utilisés pour la fabrication des emballages alimentaires et des bouteilles plastiques.

Des microplastiques avaient déjà été découverts dans les testicules et le sperme. Maintenant que leur présence dans le pénis est avérée, «Il faut identifier s’il existe un lien entre microplastiques et dysfonctionnements érectiles et s’il y a un niveau à partir duquel cela peut entraîner des pathologies», indique le directeur de recherche Dr Ranjith Ramasamy.

L’urologue explique qu’il n’était pas surpris de découvrir des particules de plastiques dans le pénis puisque c’est un organe vasculaire, comme le cœur. Les chercheurs expliquent que le pénis pourrait être particulièrement vulnérable aux contaminations des microplastiques en raison de la circulation sanguine conséquente que connaît cet organe lors des érections.

Une découverte préoccupante

Les inquiétudes sont nombreuses après cette découverte. Les microplastiques, que nous ingérons en mangeant, en buvant et en respirant, pourraient notamment être à l’origine de la baisse de la fertilité masculine observée ces dernières décennies.

En attendant d'en savoir plus sur ce phénomène inquiétant, «Évitez de mettre de la nourriture ou des boissons contenues dans du plastique au micro-ondes, y compris le lait maternisé et le lait extrait par un tire-lait, et ne mettez pas de plastique dans le lave-vaisselle car la chaleur peut augmenter le déversement de microplastiques», conseille le docteur Leonardo Trasande lors d’une interview pour CNN.