«Des rayonnements exceptionnels» : les images d’une récente tempête solaire dévoilées par la NASA

En mai, une tempête solaire avait peint notre ciel d'impressionnantes aurores boréales. Dix jours plus tard, la planète Mars a également été impactée par une puissante éruption solaire. La Nasa dévoile les images de ces radiations.

Le mois dernier, une tempête solaire historique avait frappé la Terre. Classée parmi les plus puissantes, cette dernière avait illuminé la nuit d'aurores boréales violettes et vertes. Les images, impossibles à rater, avaient fasciné et fait le tour du monde.

Dix jours plus tard, du 14 au 20 mai, la planète Mars a aussi été affectée par un flux important de radiations, rapporte la Nasa. Une tempête s'était déclenchée de l'autre côté du Soleil, ne touchant pas la Terre. Contrairement à notre planète, Mars ne possède plus de champ magnétique global, qui nous protège du vent solaire, des rayons cosmiques et qui limite les aurores aux pôles : les effets de la tempête étaient donc d'autant plus importants sur Mars.

une sonde «submergée»

Les quelques rovers qui parcourent le terrain rocheux de Mars ont été témoins de l'impact des radiations, tout comme les sondes qui orbitent autour de la planète rouge. Ainsi, ce sont de vives aurores boréales violettes qui ont coloré la nuit martienne, détectées par les instruments ultraviolets à bord de la sonde MAVEN.

Ces données seront particulièrement utiles pour calculer le niveau de rayonnement auquel les futurs astronautes envoyés sur Mars seront confrontés.

Selon le communiqué de la Nasa, les rayons de cette nouvelle tempête sur Mars étaient tels que la caméra stellaire de l'orbiteur Mars Odyssey a été «submergée» par l'énergie, et s'est subitement arrêtée.

Les tempêtes solaires ne devraient pas s'arrêter : le soleil est soumis à un cycle de onze années, où il montre un pic d'activité. Ce dernier devrait être atteint à la fin de l'année 2024.