«Plus d’un milliard de milliards de soleils» : quelle est cette mission spatiale franco-chinoise qui part étudier les étoiles mourantes ?

Le satellite SVOM doit décoller ce samedi matin depuis la Chine, direction l'espace. Cette mission franco-chinoise est dédiée à l'observation des sursauts de rayons gamma, des explosions rares à la puissance stupéfiante.

Le satellite SVOM vit ses derniers instants sur le sol avant sa mise en orbite ce samedi 22 juin. Cette mission à l'origine mixte est franco-chinoise et décolle ce matin depuis la ville de Xichang (sud-ouest de la Chine). En effet, le satellite est né d'une collaboration entre le Cnes (le Centre national d'études spatiales) et la CNSA (l'agence spatiale chinoise).

des événements qui ne durent que quelques secondes

L'objectif ? L'observation des «plus lointaines explosions d'étoiles» : les sursauts gamma. Ces événements sont rarissimes et surviennent au moment de l'effondrement d'une étoile géante. Ces flashs de lumière sont «considérés comme les éléments les plus brillants et les plus riches en énergie depuis le Big Bang», d'après le site du SVOM.

Visibles pendant quelques courtes secondes seulement, ces flashs dégagent une énergie équivalente à plus d'un milliard de milliards de soleils. Généralement, la lumière des sursauts de gamma doit traverser des milliards d'années-lumières avant d'atteindre la Terre.

des outils made in france

Le satellite SVOM devra donc se réorienter rapidement pour pouvoir observer ces phénomènes et surtout, permettre à ses instruments de collecter des informations pour les chercheurs français et chinois.

À bord, le SVOM est muni de quatre intruments, dont deux conçus et réalisés en France : ECLAIRs, un téléscope X et gamma à grand champ de vue et MXT, un autre téléscope à rayons X de basse énergie.

Normalement prévu pour le 24 juin, le lancement a été avancé face au «bon déroulement des activités».

En 2018, la Chine avait lancé un premier satellite en collaboration avec la France. Ce dernier, le CFOSAT est dédié à l'observation des océans, dans le but de mieux prédire les effets du changement climatique.