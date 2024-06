Retour d'astronautes repoussé, problème technique... Mais que se passe-t-il à bord de la station spatiale internationale ?

Les deux astronautes de la Nasa partis en direction de la station spatiale internationale le 5 juin dernier ne sont toujours pas revenus sur terre. Un retard qui interpelle.

Le suspense monte. Deux astronautes envoyés par la Nasa pour transporter la capsule Starliner de Boeing vers la station spatiale internationale ne sont toujours pas revenus de leur mission. Un fait étonnant au vu du calendrier initial de la mission qui prévoyait le retour des deux astronautes au milieu du mois de juin.

Butch Wilmore et Sunita Williams devaient au départ ne rester qu'environ une semaine dans l'espace, cela en fait bientôt trois qu'ils s'y sont. Leur mission consistait à l'origine à un simple vol d’essai de la capsule Starline en direction de la station spatiale internationale. Un trajet d’environ 24h qui avait permis à l’équipage d’atteindre sa cible le 6 juin dernier. La Nasa avait annoncé que les deux astronautes seraient de retour au plus tard le 18 juin dernier, indique NBC News. Une date qui a été repoussée dans un premier temps au 22 juin, puis le 26 juin avant d’être aujourd'hui décalée à une date indéterminée.

Hélium et propulseurs

La NASA a indiqué que le retard est causé par des problèmes techniques survenues sur la capsule pendant le vol. Les astronautes tenteraient de récolter des renseignements sur une fuite lente d'hélium du système de propulsion de l’engin. Un problème connu initialement par les astronautes mais qui a empiré au cours du voyage. Des problèmes de propulseurs ont également affecté le bon fonctionnement de l’appareil.

Steve Stich, responsable du programme de la Nasa a assuré que son équipe suivait le protocole habituel. «Nous prenons notre temps et suivons le processus standard de notre équipe de gestion de mission, a-t-il indiqué. Nous laissons les données guider notre prise de décision concernant la gestion des petites fuites du système d'hélium et les performances des propulseurs que nous avons observées lors du rendez-vous et de l'amarrage.»

À travers ce type d’opération, Boeing espère rattraper son retard sur le SpaceX d'Elon Musk qui transporte des astronautes de la Nasa depuis 2020.