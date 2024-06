États-Unis : l'impressionnante traînée de lumière brillante laissée par le décollage de la fusée de SpaceX

SpaceX, l'agence spatiale du milliardaire Elon Musk, enchaîne les missions. En quelques jours, l'entreprise a lancé trois Falcon depuis les États-Unis. Les photos impressionnantes d'un des lanceurs, laissant une trainée de lumière dans le ciel, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Ce dimanche 23 juin, les habitants du sud de la Californie, aux États-Unis, ont pu être les témoins d'un spectacle peu ordinaire au-dessus du territoire. En effet, un lanceur Falcon 9 de l'agence SpaceX a fendu le ciel peu de temps après son lancement, laissant une impressionnante trainée de lumière bleutée derrière lui. Cet éclat est en partie lié à l'heure de décollage du Falcon 9, quelques instants après le coucher du soleil.

C'est en réalité deux Falcon 9 qui ont décollé des terres américaines le week-end dernier, transportant au total plus d'une trentaine de satellites Starlink dans l'orbite terrestre. Les deux lanceurs, réutilisables, ont ensuite atteri sur une barge de récupération autonome de l'agence spatiale, au cœur de l'océan Pacifique.

plus de 6.000 satellites SpaceX

SpaceX entend développer et étendre la constellation de ses satellites, avec pour ambition de fournir une couverture internet mondiale. Au total, on compte plus de 6.000 satellites Starlink actuellement en orbite autour de la Terre, à envrion 550 km de la surface terrestre.

Néanmoins, malgré ces prouesses techniques, l'agence spatiale d'Elon Musk est régulièrement critiquée pour le nombre de débris spatiaux qu'elle laisse en orbite. Ces morceaux de véhicules spatiaux peuvent représenter un certain danger pour la population lorsqu'ils ne se désintègrent pas et atterissent sur terre et même être une source de pollution dans l'atmosphère.