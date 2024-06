Fin de l'ISS : démantèlement, destruction, retour sur terre... Tout savoir sur la mort programmée de la station spatiale

La Station spatiale internationale sera mise à la retraite en 2030. La Nasa a annoncé, ce mercredi 26 juin, avoir selectionné l'agence SpaceX pour construire l'engin qui désorbitera l'ISS pour le mener vers sa désintégration.

C'est la fin d'une ère qui se dessine. Le 26 juin 2024, la Nasa a annoncé avoir chargé SpaceX de la construction d'un véhicule capable de désorbiter la Station spatiale internationale (ISS). En effet, le communiqué de l'agence spatiale marque la retraite de l'ISS pour 2030, qui orbite à environ 400 km de la Terre depuis 1998.

Au départ, la fin de vie du vaisseau était prévue pour 2024, mais la Nasa a estimé qu'il pouvait être utilisé quelques années de plus. Néanmoins, l'entretien régulier que demande l'ISS commence à témoigner de l'âge avancé du bâtiment, d'autant plus que la Nasa se dirige vers des missions spatiales de plus en plus ambitieuses.

une chute dans le pacifique

Pour cette mort programmée plusieurs années à l'avance, l'engin de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, devra être capable de repousser la Station spatiale internationale vers l'atmosphère terrestre. Cette désorbitation contrôlée devrait ainsi conduire à la désintégration du bâtiment.

Pour éviter des chutes de débris qui peuvent être un risque pour la population, l'ISS devrait être poussée vers le Pacifique et le Point Némo, le pôle maritime d'inaccessibilité le plus éloigné de toute terre émergée. L'engin de SpaceX sera opéré par la Nasa et devrait aussi se détruire dans l'atmosphère terrestre.

un contrat juteux pour spacex

C'est un nouveau contrat de taille que remporte SpaceX, ce dernier pourrait atteindre 843 millions de dollars, soit un peu plus de 788 millions d'euros. «SpaceX est honoré d'être chargé par la Nasa de soutenir cette mission cruciale», a écrit l'entreprise sur X (anciennement Twitter), également acquise par Elon Musk.

SpaceX is honored to be entrusted by @NASA to support this critical mission https://t.co/63zFgM5oFn — SpaceX (@SpaceX) June 26, 2024

Habitée en permanance depuis plus de vingt ans, les États-Unis, le Japon, le Canada et les Européens se sont engagés à poursuivre leurs opérations dans la station, jusqu'en 2023. La Russie, elle, a annoncé retirer ses astronautes en 2028.

pas de deuxième iss

Pour le moment, la Nasa ne compte pas remplacer la Station spatiale internationale. Elle prévoit plutôt d'utiliser des stations privées et commerciales. Plusieurs entreprises se penchent déjà sur le problème : Starlab devrait construire une station en collaboration avec Voyager Space, Airbus et Mitsubishi Corporation.

En 2023, Vladimir Poutine avait annoncé vouloir lancer le premier segment d'une nouvelle station spatiale russe en 2027. La Chine, elle, possède une station spatiale depuis 2011. Nommée Tiangong (le Palais Céleste en français), un nouvel équipage avait été envoyé en avril dernier.