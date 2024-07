Sécheresse fatale, journée de six mois, raz-de-marée… Comment survivrait-on si la Terre s’arrêtait de tourner ?

Un scientifique a imaginé les conséquences d’un arrêt de la rotation terrestre. Un scénario catastrophe qui rendrait rapidement la planète invivable voire ferait disparaître l’espèce humaine instantanément.

Qu'arriverait-il si la Terre se mettait subitement à arrêter de tourner ? C’est la question sur laquelle s’est penché le scientifique Joseph Levy, professeur associé de géosciences de la Terre et de l'environnement à l'université Colgate, dans l'Etat de New York (Etats-Unis). Deux cas de figures sont toutefois à envisager, l'hypothèse d'un arrêt brutal et celle d'un arrêt progressif.

L'hypothèse d'un arrêt brutal

La première conséquence d'un arrêt brusque de la rotation terrestre serait l’absence de lumière et de rayonnement du soleil pour une moitié de la planète. Un scénario qui plongerait donc une partie de la planète dans le noir complet, explique Joseph Levy à Business Insider. Dans l'hypothèse de l'arrêt brusque de la rotation, il faudrait également prendre en compte la projection des êtres vivants. En effet, la rotation de la terre s’effectuant à environ 1.600km/h au niveau de l'équateur, un arrêt brutal nous projetterait, avec le principe d'inertie, vers l’est. Un choc qui nous projetterait comme de vulgaires caillous avec quasimant aucune chance d'en réchapper.

D'après Joseph Levy, il faudrait également imaginer un déplacement soudain des eaux. On pourrait alors assister aux raz-de-marrés les plus puissants que la terre ait connu. «L’eau ressentirait elle aussi cette accélération soudaine». Enfin, le scientifique ne donne pas cher de la peau des constructions humaines ou des végétaux qui subiraient également de plein fouet l'arrêt brutal de rotation. «Les matériaux terrestres sont résistants à la compression, mais pas à la tension», explique-t-il.

L'hypothèse d’un arrêt progressif

Dans le cas où la rotation terrestre se stopperait progressivement, le sort des humains ne serait guère plus reluisant. «Au cours de l'année, alors que la Terre tournait autour du soleil, la moitié de la planète serait dans la nuit et l'autre moitié en pleine lumière, mais la moitié changerait constamment au cours de l'année», explique le scientifique.

Ainsi, au lieu de durer une demi-journée, le temps continu d'ensoleillement serait de 6 mois. Les conséquences seraient dramatiques. En effet, l'ensoleillement continu brûlerait la végétation et les cultures quand l’eau finirait par s'évaporer avec la chaleur. «Le soleil ininterrompu grillerait les cultures et évaporerait une grande partie de l’eau sur cette moitié du globe», annonce Joseph Levy. À l’inverse, la moitié du globe plongé dans le noir ne pourrait pas faire pousser la moindre plante et verrait l’eau se transformer en glace. En somme, montée des eaux, chaleurs extrêmes et famines seraient notamment le quotidien de ce qui resterait de l'humanité.