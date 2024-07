Bronchite du fumeur : quel est ce traitement de Sanofi qui vient d'être autorisé dans l'UE ?

La Commission européenne autorise désormais la commercialisation du Dupixent, médicament phare de Sanofi, dans le traitement de la bronchite du fumeur.

Un traitement pour la bronchite du fumeur ? Le laboratoire Sanofi a annoncé ce mercredi 3 juillet avoir reçu l’autorisation de la Commission européenne pour commercialiser le Duxipent dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

«Dupixent est le premier nouveau médicament pour le traitement de la BPCO depuis plus d’une décennie et une nouvelle option thérapeutique pour environ 220.000 adultes atteints de cette maladie dans l’UE», indique le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

TOUX CHRONIQUE, ESSOUFFLEMENT AU MOINDRE EFFORT…

La BPCO est une maladie irréversible, souvent traitée par des corticoïdes combinés à des médicaments inhalés. Due au tabagisme dans plus de 70% des cas au sein des pays à revenu élevé, la bronchite du fumeur est la troisième cause de décès dans le monde. Ses symptômes les plus fréquents sont : une toux chronique, le besoin de cracher du mucus, particulièrement le matin, et un essoufflement au moindre effort.

Ce médicament vedette de Sanofi est déjà commercialisé dans certains pays pour plusieurs autres maladies inflammatoires cutanées et respiratoires, notamment l’eczéma et l’asthme.

Il s’agit bien d’un produit phare pour le laboratoire Sanofi, puisqu’il a réalisé des ventes à hauteur de 5,3 milliards d’euros pour cet anti-inflammatoire en 2021. Le médicament compte pour près d’un quart du chiffre d’affaires de l’entreprise française.

UNE VALIDATION EN ATTENTE AUX ETATS-UNIS, EN CHINE ET AU JAPON

Selon un communiqué publié en novembre par Sanofi, le Dupixent réduit les exacerbations de la bronchite du fumeur de près de 34%.

L’anti-inflammatoire pourrait bientôt être aussi commercialisé aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. En février, Sanofi avait annoncé que la Food and Drug Administration (FDA), l’instance américaine en charge d’autoriser la vente de médicaments aux États-Unis, avait accepté d’accorder un examen prioritaire à sa demande d’autorisation de mise sur le marché américain.