Ariane 6 : la nouvelle fusée européenne s'est élancée ce mardi 9 juillet

La fusée Ariane 6 a décollé ce mardi 9 juillet depuis Kourou, en Guyane française. L'objectif est de taille pour la scène spatiale européenne : retrouver son chemin vers l'espace, face à la concurrence américaine.

Avec une heure de retard, en raison d'un problème «mineur», la fusée Ariane 6 a décollé ce mardi 9 juillet depuis Kourou, en Guyane française. Elle a ainsi mis en orbite les micro-satellites qu'elle transportait, marquant le succès de son vol inaugural. «C'est un jour historique pour l'ESA et pour l'Europe», a salué le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA) Joseph Aschbacher.

concurrencer spacex

Face aux réussites de la Nasa et de l'agence spatiale SpaceX, Ariane 6 devrait garantir à l'Europe un «accès sûr et autonome à l'espace, afin de ne pas dépendre des capacités et des priorités d'autres nations», avait expliqué l'agence spatiale européenne. En effet, cette mission doit permettre à l'Europe de profiter d'un accès indépendant à l'espace, sans avoir besoin de passer par d'autres agences.

Conçue pour rivaliser avec le lanceur américain Falcon 9 de SpaceX, la fusée Ariane 6 se veut «modulaire et polyvalente», avec un étage supérieur réallumable, qui permettrait de lancer différents satellites sur plusieurs orbites pendant un seul et même vol.

un agenda déjà chargé

Un échec aurait pu être dramatique d'autant plus que l'agenda d'Ariane 6 est déjà rempli d'une trentaine de commandes à effectuer pour différents satellites. Parmi les clients, on retrouve le géant Amazon, qui aurait demandé presque une vingtaine de lancements à Ariane 6 pour des satellites internet Kuiper.





Un premier vol commercial devrait aussi avoir lieu à la fin de l'année 2024, et quatorze autres vols sur les deux années suivant ce lancement commercial.

le projet d'une décennie

Depuis un an maintenant, l'Europe ne dispose plus d'un accès à l'espace, Ariane 5 ayant pris sa retraite en juillet 2023. Les fusées russes Soyouz, exploitées par le port spatial de Kourou sont, elles, hors circuits depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De plus, l'Europe a essuyé une défaite majeure après le lancement raté de Vega-C en 2022. L'enjeu est donc double pour l'agence.

Le développement de la fusée Ariane 6 a été lancé il y a une décennie, en 2014. Projet d'une grande collaboration entre treize pays, comprenant la France et ses voisins allemend et suisse, le programme a accumulé plusieurs années de retard. Avec un vol initialement prévu en 2020, ce dernier a été repoussé en raison de la pandémie du Covid-19, puis à cause de plusieurs difficultés de mise au point.