Pourquoi le pôle Nord magnétique se déplace-t-il vers la Russie ?

Le pôle Nord magnétique migre à une vitesse spectaculaire depuis les années 1990, quittant le Canada pour se rapprocher de la Sibérie, en Russie. Ce déplacement pourrait légèrement impacter les boussoles, GPS et technologies modernes.

Le pôle Nord magnétique, un repère essentiel à nos boussoles, se déplace actuellement à vitesse grand V. En effet, il a « rapidement» migré depuis les années 1990, quittant les côtes canadiennes pour se diriger vers la Sibérie.

Cette dérive dépend des conditions météorologiques, des variations de température, de la pression atmosphérique et des vents solaires.

Divers lobes magnétiques situés au cœur de la Terre influencent le fer liquide du noyau, avec une prédominance du lobe sibérien sur celui du Canada, expliquent les journalistes du média britannique Unilad. La partie sud du champ magnétique terrestre, qui attire la partie nord de l’aiguille de la boussole, se déplace donc petit à petit.

55 kilomètres par an

Entre le début des années 2000 et les années 2010, le déplacement du pôle Nord magnétique vers la Sibérie a avancé à un rythme d'environ 55 kilomètres par an. Contrairement au pôle Nord géographique, qui a toujours été fixe, le pôle Nord magnétique a été perpétuellement en mouvement. Toutefois, le phénomène actuel a intrigué les scientifiques par sa rapidité.

Si cette errance est naturelle, elle a des impacts bien concrets. Le World Magnetic Model, mis à jour régulièrement par des institutions comme la NOAA (Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique), a toujours pris en compte ces changements pour garantir le fonctionnement des GPS, systèmes de navigation et smartphones.

Cependant, un mouvement plus important ou une inversion des pôles a la possibilité de poser des défis technologiques majeurs. Les scientifiques ont estimé que le champ magnétique terrestre s’inverse en moyenne tous les 250.000 ans, même si la dernière inversion remontait à environ 780.000 ans. Si une telle inversion devait se produire, nos technologies pourraient subir des perturbations sévères. Les GPS, satellites et autres outils modernes pourraient ne plus fonctionner correctement.