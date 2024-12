États-Unis : une étudiante découvre une surprenante nouvelle planète autour d'une étoile

Madyson Barber, étudiante diplômée à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, étudiait les jeunes systèmes en transit dans l'espace lorsqu'elle a fait une découverte plutôt inattendue.

En effet, elle a remarqué quelques «petites baisses» de luminosité, indiquant qu'une planète «en transit» pourrait passer près de la Terre. «La découverte d’une planète est apparue», a-t-elle déclaré à ABC News le 21 novembre dernier.

La planète, nommée IRAS 04125+2902 b, a un âge estimé à 3 millions d'années, ce qui est considéré comme «jeune» pour les planètes, d'après l'étudiante. La Terre a environ 4,5 milliards d'années et a mis entre 10 et 20 millions d'années à se former. La prochaine planète la plus jeune connue a environ 10 millions d'années, d’après ces données.

«C'est à peu près la même chose qu'un bébé de 10 jours à l'échelle humaine», a-t-elle ajouté.

Surnommée «TIDYE-1b»

Surnommée «TIDYE-1b» par les chercheurs, la nouvelle planète aurait une période orbitale de 8,83 jours, selon un article publié dans Nature.

Son rayon est approximativement 10,7 fois plus grand que celui de la Terre et sa masse est d'environ 30% de celle de Jupiter. TIDYE-1b orbite actuellement autour d'une étoile du même âge, appelée IRAS 04125+2902.

Les astronomes ont noté certaines caractéristiques inhabituelles de l'étoile, qui est située relativement près de la Terre, à 160 parsecs, soit 522 années-lumière, ont indiqué les chercheurs. «Nous ne pouvons pas dire grand-chose sur la planète à ce stade», a déclaré Madyson Barber.

Une planète encore mystérieuse

À l'heure actuelle, les chercheurs ne sont sûrs qu'à 95% des mesures qu'ils ont prises pour la limite supérieure de masse de la planète, et ils émettent l'hypothèse que la masse réelle de la planète est en fait beaucoup plus petite.

«Comme nous ne connaissons pas beaucoup de jeunes systèmes en transit, il est vraiment important que nous en cherchions davantage afin d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblent cette formation et cette évolution, afin de mieux comprendre comment notre propre foyer s'est formé et a évolué», a déclaré l'étudiante.

À noter que c’est la troisième planète découverte par Madyson Barber, et probablement la plus marquante : «C'est certainement notre plus grande découverte, car c'est le plus jeune système en transit. Notre perspective de l'univers - il est si grand et il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre. En regardant vers l'extérieur pour en savoir plus sur notre propre foyer, d'où nous venons et où nous pourrions aller.»