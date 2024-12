Solstice d’hiver 2024 : quel est ce phénomène qui aura lieu le 21 décembre prochain ?

Le solstice d’hiver, moment où l’un des pôles de la Terre atteint son inclinaison maximale par rapport au Soleil, aura lieu le 21 décembre 2024 dans l’hémisphère nord. Il s’agit du jour le plus court de l’année, et le premier de l’hiver.

Difficile à croire tant les températures ont pu être douces pour la saison ces derniers jours, mais l’hiver arrive. Le 21 décembre prochain, aura ainsi lieu dans l’hémisphère nord le solstice d’hiver.

Il marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année. C’est aussi, en termes astronomiques, le premier jour de l’hiver. Mais selon l’approche météorologique, celui-ci a commencé le 1er décembre dernier.

Depuis l’Antiquité, l’Homme a pris l’habitude de célébrer cette journée. Des monuments anciens (Newgrange, Stonehenge, Cahokia Woodhenge) sont alignés avec le lever ou le coucher du soleil lors du solstice d’hiver.

À quoi faut-il s’attendre ce fameux 21 décembre ?

L’hémisphère nord de la terre atteindra son inclinaison maximale par rapport au Soleil le 21 décembre 2024 à 9h20 GMT (temps moyen de Greenwich). Autrement dit, il recevra moins de lumière de la part du Soleil que n’importe quel autre jour de l’année.

Il marque le début de l’hiver et intervient chaque année entre le 20 et le 23 décembre (généralement le 21 ou le 22), dans l’hémisphère nord.

En ce qui concerne l’hémisphère sud, il s’agit du solstice d’été, et le solstice d’hiver intervient en juin. Si l’on s’adresse à un habitant de l’hémisphère sud, il sera donc plus pertinent d’utiliser le terme «solstice de décembre» afin d’éviter toute confusion.

Les solstices se produisent parce que l’axe de notre planète est incliné de 23,5 degrés. Si la Terre n’avait pas d’inclinaison, le Soleil brillerait sur l’Équateur tout au long de l’année et les saisons n’existeraient pas.