«Des indices prometteurs de vie extraterrestre» : cette exoplanète est le nouvel espoir des chercheurs

Des scientifiques affirment avoir détecté des «indices» permettant d'envisager la présence de vie sur une exoplanète. Ils les jugent particulièrement «prometteurs» mais la question divise.

K2-18b abrite-t-elle une vie microbienne ? Cette question agite la communauté scientifique depuis que des astronomes ont annoncé, ce jeudi 17 avril, avoir détecté les «indices» les plus prometteurs à ce jour d'une vie potentielle sur cette planète hors de notre système solaire.

Grâce au télescope spatial James-Webb, des chercheurs américano-britanniques ont détecté des signes de composés chimiques longtemps considérés comme des «biosignatures» d'une possible vie extraterrestre sur cette exoplanète située dans la constellation du Lion, à 124 années-lumière de la Terre.

Il s'agit notamment du sulfure de diméthyle et du disulfure de diméthyle, qui sont uniquement produits par des organismes vivant sur Terre, principalement par le phytoplancton.

