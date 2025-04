«Le système planétaire le plus bizarre de tous les temps» : la trajectoire de cette nouvelle exoplanète autour de deux étoiles sidère les scientifiques

Une équipe d'astronomes franco-britanniques a réalisé une découverte exceptionnelle, celle du «système planétaire le plus bizarre de tous les temps». Il a été réalisé grâce à un VLT : «very large telescope».

Une exoplanète à l'orbite unique a été observée par une équipe d'astronome provenant des universités Birmingham, Cambridge, Paris et Coimbra. Les astronomes Amaury Triaud et Thomas Baycroft ont raconté à CNEWS comment ils ont trouvé cet improbable corps spatial appelé «2M1510 (AB) b».

«On travaillait sur deux naines brunes qui orbitent l'une autour de l'autre. Elles passent parfois l'une devant l'autre. En analysant les données récupérées à l'aide du télescope VLT situé au Chili, on s'est rendu compte qu'il y avait un troisième corps impliqué. L'orbite de ces deux naines brunes se déplaçait», a expliqué Amaury Triaud, en charge de l'équipe d'astronomes impliqués.

Thomas Baycroft, qui a aussi travaillé sur ce projet astronomique, précise quant à lui la distance qui sépare notre planète de ce système unique : «120 années lumières, c'est assez proche, on peut dire». Il reprend, en parlant de l'exoplanète «2M1510 (AB) b» : «On ne sait pas vraiment quelle taille fait cette exoplanète car on ne l'a pas vue directement. On a calculé sa taille, elle ferait entre 5 fois la taille de la Terre et 10 fois la taille de Jupiter. Elles font partie d'un système assez jeune, âgé de 45 milliards d'années».

Une exoplanète qui tourne autour de deux étoiles

La première particularité de l'exoplanète découverte est le nombre d'étoiles autour desquelles elle gravite : deux. Contrairement à la Terre, qui ne tourne qu'autour du Soleil et que l'on appelle donc «objet circumprimaire», «2M1510 (AB) b» est donc un «objet circumbinaire». Pas plus d'une vingtaine d'entre elles ont été découvertes par les astronomes.

«On faisait des recherches dans le but de tester les capacités de notre appareil qui est un tout nouveau télescope. On pointait vers deux naines brunes, on voyait que l'une passait devant l'autre, c'était une éclipse. C'était un hasard mais on a décidé de collecter plus de données sur ces deux naines brunes. En réalisant les analyses, on a trouvé que l'orbite elliptique ne coïncidait pas à la présence de deux étoiles : elle aurait dû rester statique mais là, on a vu qu'elle changeait d'orientation. Ce changement d'orientation avec le temps est appelé la précession», reprend Thomas Baycroft.

Un phénomène expliqué par Amaury Triaud : «La précession est un phénomène qui explique que le nord ne soit plus le nord et se déplace. Par exemple, à un rythme de tous les 26.000 ans, comme c'est le cas sur la planète Mercure. La précession, sur l'exoplanète que nous avons découvert, au lieu d'aller en avant, va en arrière. Le corps que l'on a observé est qualifié de circumbinaire, c'est-à-dire qu'il gravite autour de deux corps, deux étoiles à la fois».

«L'équipe que je dirige est spécialisée dans la découverte de planètes circumbinaires. On savait que ce genre d'orbites était possible. Quand on a vu le mouvement, on savait que c'était possible. C'est effectivement une découverte accidentelle, car ce n'est pas ce que l'on cherchait initialement, mais on y était préparés», raconte-t-il avant de détailler pourquoi son équipe a réalisé une trouvaille singulière.

© University of Birmingham / Amanda Smith

«C'est une découverte unique. Le fait que ce soit deux naines brunes au centre du système solaire, c'est aussi quelque chose de rare. C'est un système très singulier». Le chercheur enchaîne en proposant une comparaison parlante : «Il y a deux étoiles au centre de ce système, comme pour Tatooine, dans Star Wars». Il reprend, en expliquant l'une des raisons pour laquelle sa découverte est surprenante : «Imaginez, si vous mettez un point dans un sceau d'eau. Faites le tourner. Il y aura quelques vagues, mais petites, et pas nombreuses. Maintenant, réalisez l'expérience avec deux points qui tournent l'un autour de l'autre. Là, vous générez beaucoup de vagues. Cette analogie est utilisée car les planètes sont crées dans un disque et que si il y a deux étoiles, les vagues devraient largement empêcher la formation des planètes. Pourtant, les découvertes astronomiques comme les nôtres montrent l'inverse !»

La publication des astronomes, qui a été postée sur eso.org, parle du «système planétaire le plus bizarre de tous les temps».

«On est toujours étonnés de ce que l'on trouve dans la nature»

«A terme, avec le temps et les futures découvertes ainsi que les non-découvertes, on pourra juger de l'aspect historique de notre travail. Je pense ça nous indiquera comment les planètes se forment. Cela peut même expliquer comment la Terre se forme. C'est un tournant car cela permet à des astronomes d'imaginer des choses nouvelles. Cela élargit le champ des possibles. On a montré que quelque chose d'étonnant existe», reprend Amaury Triaud, qui a déjà plus de cent découvertes d'exoplanètes à son actif.

«Plus on cherche et on observe l'espace, plus la diversité des corps et des orbites que l'on découvre s'accroît. On trouve des systèmes planétaires dans des situations que l'on n'aurait pas imaginées et qui n'ont pas été théorisées ou que des astronomes ne pensaient pas possibles. On est toujours étonnés de ce que l'on trouve dans la nature», ajoute Thomas Baycroft.

«Si la planète est assez massive et on est plutôt optimiste à ce sujet, elle devrait être visible grâce aux données du satellite Gaia». Les astronomes affirment donc que dans les prochains mois, les résultats du satellite pourraient mettre des images sur une découverte remarquable.