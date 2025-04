Pluie d'étoiles filantes en France : comment et où sera-t-il possible d’observer les Lyrides ce 21 avril ?

Près d’une vingtaine d’étoiles filantes par heure pourra être observée dans la nuit du 21 au 22 avril lors des Lyrides d’avril. Cette pluie d’étoiles filantes, liées à la constellation de la Lyre, durera jusqu’au 30 avril et sera observable depuis plusieurs points de vue.

Levez les yeux vers la voûte céleste. Dans la nuit de lundi à mardi, on pourra observer la pluie annuelle des Lyrides. Un spectacle cosmique qui durera jusqu’au mercredi 30 avril, mais dont le pic d’intensité est attendu lundi.

Une vingtaine d’étoiles filantes par heure est attendue cette année, un nombre plutôt faible à côté des 150 étoiles filantes par heure qui avaient pu être observées lors des Géminides en décembre. Il n'empêche, le spectacle promet d'être admirable pour les chasseurs d'étoile.

Ces dernières proviennent de la comète C/1861 G1(Thatcher), qui a laissé une traînée de poussière à la suite de son dernier passage. Un nuage de grain de poussière que la Terre traverse tous les ans à la fin du mois d’avril, offrant un spectacle de «poussières filantes», observable depuis notre position.

Optimiser son expérience

Si les conditions météorologiques sont réunie -c'est-à-dire avoir un ciel dégagé-, il faudra scruter le ciel pour apercevoir ces étoiles filantes. Se tourner vers le nord-ouest est le choix le plus stratégique, du fait de la position de la constellation de la Lyre.

Ce soir-là, la Lune sera pleine à 40% et son rayonnement pourrait altérer votre expérience, il ne faut donc pas hésiter à la dissimuler, avec sa main, un bâtiment, ou même des arbres.

Les spécialistes et les amateurs d’astronomie espèrent pouvoir observer un grand nombre de comètes filantes cette année, croisant les doigts pour que 2025 soit pareille à 1803, 1922, 1945,1982 ou encore 1985, années au cours desquelles on avait pu distinguer plus d’une centaine d’étoiles filantes par heure pour les Lyrides d’avril.