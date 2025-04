«Il reliera Manhattan aux aéroports de New York en 15 minutes» : voici Midnight, le nouveau taxi volant américain (vidéo)

Archer Aviation a présenté, jeudi 17 avril, son nouveau service de taxis aériens prochainement disponible à New York. L’entreprise promet de relier le cœur de Manhattan aux aéroports de la ville en moins de 15 minutes.

Éviter les bouchons new-yorkais en passant par les airs, cela sera bientôt possible.

Jeudi 17 avril, la startup californienne Archer Aviation a présenté «Midnight», son nouveau taxi volant.

Il s’agit d’un aéronef 100% électrique pouvant transporter un pilote et jusqu’à quatre passagers ainsi que leurs bagages.

Une prouesse technologique

Midnight est un eVTOL, c'est-à-dire un véhicule à décollage et atterrissage verticaux. Doté de douze moteurs à hélices et de six batteries, l'appareil peut atteindre une vitesse de 240km/h et effectuer des trajets de 30 à 80 kilomètres.

L'entreprise américaine Archer Aviation prévoit alors des vols de cinq à dix minutes pour relier le coeur de Manhattan aux différents aéroports de New York (JFK, La Guardia et Newark). Une solution pour échapper aux nombreux embouteillages new-yorkais.

«Je ne pense pas que quiconque soit empressé de passer 90 minutes assis dans une voiture pour parcourir 15 miles», soit environ 25 kilomètres, déclare Adam Goldstein, patron d'Archer Aviation, à l'AFP.

When world-class engineering meets world-class design, great things happen. pic.twitter.com/ngTxqB3fSd — Archer (@ArcherAviation) April 16, 2025

encore à l'état de prototype

Malgré des essais concluants, le projet réalisé en partenariat avec la compagnie aérienne United Airlines doit encore franchir quelques étapes avant d'être véritablement lancé, comme obtenir sa certification de l'Agence Fédérale de l'Aviation (FAA) aux États-Unis.

Mais Archer Aviation prévoit son entrée sur le marché très prochainement. La startup envisage déjà une «dizaine» d'appareils en 2025 pour atteindre quelques «centaines» vers 2030.

«Nous allons commencer doucement car nous devons vraiment prouver à la population, aux régulateurs et, aussi, à nous-mêmes que nous pouvons le développer avec cette ampleur», confie Adam Goldstein.

Aucun tarif n'a encore été dévoilé par Archer Aviation pour ses services de taxis volants.

Le patron de l'entreprise pense seulement qu'un jour, les taxis aériens pourront avoir des tarifs similaires, voire inférieurs, à ceux des taxis routiers.