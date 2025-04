Des scientifiques affirment avoir découvert une «nouvelle couleur» qu’aucun humain n’avait jamais vue auparavant

Une équipe de scientifiques de l'université de Berkeley a découvert une «nouvelle couleur». Il s'agit d'un bleu-vert particulièrement saturé visible grâce à une avancée capable de modifier notre perception.

Ils ont appelé cette nouvelle couleur «Olo», et elle a été décrite par les individus testés comme «un bleu-vert d'une saturation sans précédent». Sur l'antenne de BBC Radio 4, Andrew Ng a éxpliqué que la couleur était «plus saturée que tout ce que l'on peut observer dans le monde naturel». Il reprend : «C'est comme si toute votre vie, vous voyiez du rose, du rose bébé, rose pastel, etc. Et un beau jour, vous allez au bureau et quelqu'un porte un t-shirt du rose le plus intense que vous n'avez jamais vu. Les gens l'appellent "rouge"».

La vision des êtres humains serait-elle sur le point d'être améliorée ? Alors que certains animaux peuvent voir clairement dans le noir, comme les fauves, voire même voir les couleurs dans l'obscurité, comme les lézards, les humains ont un sens oculaire plus limité. Mais la science pourrait améliorer le prisme de réceptivité de l'œil humain, lui permettant d'être sensible à des rayons électromagnétiques qui lui échapperaient naturellement.

Les scientifiques ont découvert une nouvelle couleur jamais vue auparavant : l'Olo.



Décrite comme une nuance saturée de bleu-vert, la couleur Olo ne peut être vue sans faire briller un laser dans l'œil.



Les chercheurs ont rapporté que la couleur Olo, qui ne peut pas être vue… pic.twitter.com/qJ1rkwDwiM — Kocovich Insights (@kocovich) April 21, 2025

Pour réussir pareille prouesse, l'équipe menée par le professeur Andrew Ng a tenté de «contrôler directement l'activité des photorécepteurs de l'œil humain par l'apport de lumière cellule par cellule». Grâce à ce procédé, ils expliquent : «Théoriquement, de nouvelles couleurs sont possibles en contournant les contraintes imposées par la sensibilité spectrale des cônes».

Grâce à une technologie scientifique avancée, ces chercheurs ont été capables d'étendre la gamme de perceptivité naturelle des humains, située entre 390 nm et 710 nm.

Pour permettre aux humains de voir de nouveaux tons, les scientifiques «contrôlent directement l'activité des photorécepteurs de l'œil humain par l'apport de la lumière cellule par cellule», comme ils l'expliquent dans leur publication parue sur ScienceAdvances.

Le complexe fonctionnement de l'oeil humain au centre de ces recherches

La rétine, membrane qui tapisse le fond du globe oculaire, est recouverte de millions de cellules photosensibles sur lesquelles l'étude s'est concentrée. Certaines sont spécialisées dans la réception lumineuse de basse intensité (les bâtonnets) et les autres dans la vision photopique diurne (les cônes).

Grâce à eux, les humains peuvent être sensibles à environ un million de couleurs différentes. Trois types de cônes différents sont capables d'enregistrer une centaine de nuances de couleurs différentes. En tout, cela porte le total à des centaines de milliers de combinaisons. C'est justement autour de ces trois cônes que joue l'expérience menée par les chercheurs américains.

Leur idée est donc d'envoyer au cerveau un signal de couleur qui n'apparaît jamais en vision naturelle pour qu'il puisse la percevoir. Le début de la vision d'un nouveau monde ?