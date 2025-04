Long comme un bus, des dents grandes comme des bananes... Comment le «crocodile de la terreur» est devenu un mangeur de dinosaures

Surnommé «crocodile de la terreur», le Deinosuchus est une espèce de reptile marin géant. Se nourrissant de dinosaures, il pesait entre 2,5 et 5 tonnes et a vécu il y a plus de 70 millions d'années, durant le Crétacé supérieur.

Bien plus qu'un «énorme crocodile», le Deinosuchus, traduit littéralement en «crocodile de la terreur» était un superprédateur complet. Long comme un bus de 8 mètres, il bénéficiait même d'une tolérance à l'eau salée qui lui permettait d'investir toutes les eaux d'Amérique du Nord, où il vivait.

De toutes nouvelles analyses ADN de cette espèce disparue indique que cet animal ne fait pas partie de la même famille que les crocodiles actuels. Dans une étude publiée mercredi 23 avril sur Communications Biology, des scientifiques affirment que contrairement aux alligatoridés, ils possèdent des glandes ancestrales leur permettant de collecter et relâcher l'excès de chlorure de sodium contenu dans l'eau.

What a croc! This #FossilFriday, meet Deinosuchus—a giant predator that was as long as a school bus & as heavy as an elephant. Partially healed bite marks found on the bones of a tyrannosaur match this croc's teeth, suggesting it could rival even the most formidable dinosaurs. pic.twitter.com/7CNWVlfQ5c — American Museum of Natural History (@AMNH) March 7, 2025

Cette capacité à investir les eaux marines pourrait lui avoir permis de naviguer dans les mers intérieurs qui divisaient l'Amérique du Nord à une époque passée. Grâce à cette capacité à s'adapter à différents environnements, ce reptile a pu fuir une période de glaciation opour se rendre dans des habitats où ils chassaient de grandes proies. Le deinosuchus a évolué en un animal énorme et très répandu, qui se nourrissait de tout ce qui vivait à ses côtés.

«Rien ni personne n'était en sécurité dans les zones d'habitation du Deinosuchus»

Le chercheur Marton Rabi explique : «Rien ni personne n'était en sécurité dans les zones d'habitation du Deinosuchus. Il s'agit d'une espèce monstrueuse, de plus de 8 mètres au minimum en terme de longueur». Certains fossiles de cet animal, montrant ses dents immenses de la taille de bananes, ont permis de distinguer deux sous-espèce dont le Deinosuchus riograndensis vivait du côté occidental de la mer.

.@NYITCOMAR Paleobiologist Adam Cossette offers key insights into the revised phylogenetic placement of mega-reptiles #Deinosuchus



https://t.co/00Kovi1QOg — NYITCOMResearch (@NYITCOMResearch) April 25, 2025

Les scientifiques ajoutent : «Nos analyses ont démontré que la tolérance à l'eau de mer est assez récente pour de nombreux crocodiles et a été perdue au fil du temps chez les alligatoridés». Si les crocodiles tolèrent parfaitement l'eau saumâtre et se trouvent aussi bien dans les eaux claires que les régions côtières, l'alligator ne vit quant à lui plus que dans les bassins d'eau douce. Cela explique en partie la différence de taille entre les deux espèces, le premier étant plus massif que le second.

Les chercheurs ont pu largement compléter l'arbre généalogique des crocodiles grâce à leurs études et ont pu expliquer que les premiers alligators étaient bien plus petits que les autres crocodiliens qui vivaient il y a quelques millions d'années. Ils ont trouvé de nombreuses traces de crocodiliens mesurant plus de 7 mètres, démontrant que les Deinosuchus n'étaient pas la seule version de reptiles à avoir évolué en un énorme spécimen.