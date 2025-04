«Aucun autre instrument ne peut réaliser cela» : le plus grand télescope au monde montre le soleil avec des détails impressionnants

Le plus grand télescope solaire du monde a récemment capturé une image très précise du soleil, avec des détails jamais dévoilés auparavant.

Un cliché inédit. Dévoilée ce mercredi 30 avril, une image de notre étoile en gros plan a été prise, début décembre, par le plus grand télescope au monde, le télescope solaire Daniel K. Inouye de la Fondation nationale pour la science des États-Unis. Il s’agit de la première photo prise avec le nouveau filtre accordable visible (VTF). Cet instrument permet de créer une vue tridimensionnelle très précise de ce qui se passe à la surface du Soleil.

Don't miss the @CNN science feature of the @NSF Daniel K. Inouye Solar Telescope's new VTF instrument and its stunning first light image! Also featuring NSO Instrument Systems Scientist Friedrich Woeger and Sr. Optical Engineer Stacey Sueoka ☀️📸https://t.co/VLRRNbgGol — National Solar Observatory (@NatSolarObs) April 30, 2025

Selon le communiqué d’EurekAlert ! de l'American Association for the Advancement of Science (AAAS), sur le gros plan, on peut voir un amas de taches solaires sombres mesurant la taille d’un continent, près du centre de l'atmosphère interne du soleil. Ces taches représentent en réalité des zones d'intense activité magnétique, où des éruptions solaires et des éjections de masse coronale (EMC) sont susceptibles de se produire.

Ces taches solaires sont comme des «bouchons magnétiques» ou des enchevêtrements dans les champs magnétiques complexes de l'étoile qui empêchent la chaleur d'atteindre la surface, explique Mark Miesch, chercheur à l'Institut coopératif de recherche en sciences de l'environnement de l'Université du Colorado à Boulder, selon CNN.

Les taches solaires, qui émettent moins de lumière que les autres zones du Soleil, apparaissent plus sombres sur les images et sont plus froides que leur environnement. Néanmoins, les taches solaires sont «plus chaudes que n'importe quel four sur Terre», ajoute le chercheur.

«un moment surréaliste»

Si une image provenant d’un appareil photo utilise une lumière contenant plusieurs longueurs d’onde en même temps, l'instrument utilisé pour obtenir cette image, le VTF, est un type de spectro-polarimètre d’imagerie qui filtre les longueurs d’onde mesurables une par une.

Pour réaliser le filtrage, cet instrument utilise un étalon, c’est-à-dire, deux plaques de verre séparées par quelques microns. Ainsi, en quelques secondes, le VTF est capable de capturer des centaines d'images à travers différents filtres, puis, de les combiner en un instantané tridimensionnel. Cela permet ensuite aux chercheurs d’étudier la température, la pression, la vitesse et la structure du champ magnétique dans différentes couches de l’atmosphère solaire. «Voir ces premiers balayages spectraux a été un moment surréaliste. Aucun autre instrument du télescope ne peut réaliser cela de la même manière», affirme le Dr Stacey Sueoka, ingénieure optique senior à l'Observatoire solaire national, selon le National Solar Observatory (NSO).

Cette image du soleil «permet aux scientifiques d'en apprendre davantage sur les conditions météorologiques solaires potentiellement dangereuses et de les prédire», indique Friedrich Woeger, scientifique du programme d'instruments du télescope solaire Inouye de la NSF, cité par CNN.