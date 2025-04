«Jusqu’à 20.000 km par an» : Mercedes travaille sur une voiture électrique qui n'aura pas besoin d'être rechargée

Le Salon de l'automobile se tient actuellement à Shanghai. C’est cet événement que Mercedes-Benz a choisi pour présenter une technologie : celle d’un revêtement capable de produire de l’électricité. Cette innovation pourrait, à terme, permettre de transformer un véhicule en un véritable panneau solaire.

Parcourir jusqu’à 20.000 km par an sans avoir besoin de recharger son véhicule ? Si ce n’est pas encore une promesse, c’est en tout cas le projet de Mercedes. Le constructeur automobile a présenté, à l’occasion du Salon de l’automobile de Shanghai, plusieurs technologies en cours de développement, accessibles à un public restreint.

Parmi elles : des ordinateurs moins énergivores, des freins qui ne produisent plus de particules fines… Et surtout, un revêtement capable de produire de l’électricité. En somme, une surcouche recouvrant le véhicule capable de transformer une voiture en «panneau solaire».

Générateur d'électricité

Pour ce qui est du revêtement en lui-même, Mercedes n’a rien inventé : il provient d’un sous-traitant. S’il est composé de nanoparticules, le constructeur reste discret sur son origine exacte.

L’une des premières caractéristiques de ce revêtement est qu’il présente un aspect gris mat. Il mesure cinq micromètres d’épaisseur et ne pèse pas plus de 50 grammes par mètre carré. Et lorsqu’il est exposé à la lumière, il génère automatiquement de l’électricité. Autre avantage : le revêtement n’est pas aussi fragile que les cellules solaires classiques. Ce qui signifie qu’un panneau endommagé continuerait tout de même à produire de l’électricité.



Chaque panneau de carrosserie peut être recouvert de ce revêtement. Cela permettrait à chaque véhicule de convertir l'énergie solaire. Côté performance, elle dépendra du lieu de résidence de l’automobiliste, comprendre : du taux d’ensoleillement. Selon Mercedes, une ville comme Pékin pourrait fournir assez d’énergie pour parcourir 14.000 km par an, et une autre, comme Los Angeles, pourrait atteindre 20.000 km.

Mais avant d'arriver à ce stade, de nombreuses étapes restent à franchir : la peinture doit d’abord pouvoir être appliquée comme une laque automobile classique (par pulvérisation), et avoir une apparence séduisante pour les clients. Mercedes travaille donc sur un vernis capable d’ajouter de la couleur, voire un effet métallisé. Le tout, sans que cela n'affecte les capacités du revêtement. «Nous voulons limiter la perte de rendement à cause de la couleur à un maximum de 6 %», indique Mercedes, au quotidien belge néerlandophone, Het Laatste Nieuws.

Selon cette même source, les échéances concernant la commercialisation du produit sont incertaines. «Certaines technologies pourront être mises sur le marché rapidement, d’autres prendront encore pas mal de temps, car les obstacles sont nombreux. Cinq, dix ou même quinze ans… je ne promets rien», précise Eilien Böhme, responsable du département «Innovations & Technologies du futur» chez Mercedes-Benz.