«La production d’or est possible» : ces étoiles font briller les yeux des astronomes

L’origine des éléments lourds dans l’espace, tels que l’or, est entourée d’un grand mystère que les astronomes tentent de percer. De nouvelles recherches, sur une forme d’étoiles à neutrons, pourraient apporter des réponses et une piste potentielle aux chercheurs.

La ruée vers l’or pourrait s’étendre à l’espace. Les scientifiques cherchent depuis des décennies à tracer les origines des éléments lourds présents dans l’espace, notamment l’or. Récemment, une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, a mis les spécialistes sur une nouvelle piste.

Jusqu'à présent, la production cosmique d'or n'était liée qu'aux collisions d'étoiles à neutrons. Ces dernières sont les vestiges des noyaux d’étoiles ayant explosé. Leur densité est pareille à celle d'une cuillère à café de matière cosmique, mais pèserait un milliard de tonnes sur Terre.

Un type d’étoiles à neutrons a toutefois attiré l’attention des chercheurs : les magnétars, des étoiles extrêmement brillantes, dotées d'un champ magnétique incroyablement puissant.

Des données jusqu'alors indéchiffrables, datant de plus de vingt ans et provenant des télescopes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, suggèrent que les éruptions de magnétars, qui se sont formés beaucoup plus tôt, pourraient avoir eu un rôle dans la création d’or spatial, a déclaré Éric Burns, co-auteur de l’étude, à CNN.

Des zones d’ombres demeurent

Bien que le processus de création des magnétars possède encore de nombreuses zones d’ombre, les astronomes émettent l'hypothèse que les premiers seraient probablement apparus juste après les premières étoiles, environ 200 millions d'années après le début de l'univers, soit il y a environ 13,6 milliards d'années, explique Éric Burns.

«La production d'or à partir d’un magnétar est une explication possible par sa lueur gamma, une parmi tant d'autres», a exposé le docteur Eleonora Troja, professeure associée à l'Université de Rome et responsable de la découverte des rayons X émis par la collision d'étoiles à neutrons, à la chaîne américaine.

Il arrive que les magnétars libèrent une quantité phénoménale de radiations due à des «séismes stellaires», un phénomène comparé à une éruption. Les chercheurs pensent que ces éruptions géantes pourraient être responsables jusqu'à 10% des éléments plus lourds que le fer (incluant l'or) dans la Voie lactée, mais une future mission pourrait fournir une estimation plus précise.