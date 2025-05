Espace : une sonde spatiale de l'ère soviétique s'apprête à s'écraser sur Terre ce samedi

Incroyable mais vrai, un bout de fusée datant de l’époque soviétique devrait percuter la Terre ce samedi 10 mai, après avoir passé plus de 50 ans en orbite.

Un fragment de fusée soviétique, de la taille d’une voiture et pesant environ une demi-tonne, s’apprête à retomber sur Terre. La fusée Cosmos 482 a été lancée en 1972 depuis un cosmodrome soviétique situé dans l’actuel Kazakhstan. La mission initiale ? Déposer une sonde sur Vénus.



Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu : l’étage supérieur de la fusée, qui était chargé de la propulser hors de l'orbite terrestre, est tombé en panne. Résultat, la sonde est restée bloquée en orbite autour de la Terre pendant plus de cinquante ans.

Dans les années 1980, des fragments de la fusée avaient commencé à retomber sur notre planète. Mais ce qu’on pensait être des débris étaient restés en orbite. Après des années d’analyse, l’astronome Jonathan McDowell a revu son diagnostic.

«Il y avait un morceau plus dense que les autres qui se comportait différemment. J’ai réalisé qu’il s’agissait de la capsule d’entrée atmosphérique de Cosmos 482, conçue pour résister à la pression extrême de l’atmosphère de Vénus grâce à un bouclier thermique très solide», a-t-il précisé à Sky News.

Un impact attendu ce samedi 10 mai

Mauvaise nouvelle, la trajectoire de cette capsule la fait directement rentrer en collision avec la Terre. Un impact qui devrait avoir lieu... Ce samedi 10 mai. Et l’objet, qui mesure environ un mètre de diamètre, et pèse une demi-tonne, pourrait provoquer de vastes dégâts. «À cette vitesse, l’énergie se transforme en chaleur lors de l’entrée dans l’atmosphère, créant une boule de feu spectaculaire», développe Jonathan McDowell.

Impossible de déterminer l’endroit exact où elle tombera, mais les scientifiques estiment qu'elle pourrait frapper n’importe où entre 51 degrés nord et 51 degrés sud, une zone qui couvre une grande partie de la planète. «Si vous vivez entre le Chili et l’Écosse, vous êtes dans la zone à risque», rapporte l'astronome.

Pas de panique toutefois, la majorité de la surface terrestre est couverte par les océans, et la capsule, malgré sa densité, reste de taille modeste. Ainsi, les probabilités qu’elle touche une zone habitée restent donc extrêmement faibles.

Toutefois, pour Jonathan McDowell, cette situation met en lumière un problème plus vaste et bien plus préoccupant : l’encombrement de l’orbite terrestre.

«Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et dépendons chaque jour davantage des satellites pour nos communications, notre navigation ou la météo. Il est temps de prendre au sérieux la question des déchets spatiaux», conclut l’astronome.