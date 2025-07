Pourquoi la journée de ce mardi 22 juillet sera la plus courte de l’été ?

Au fil de l'année, les journées ont un ensoleillement inégal. Pourtant, ce mardi 22 juillet, un événement tout à fait différent va faire de ces 24 heures, les plus courtes de l'été.

Une journée pas comme les autres. Ce mardi 22 juillet, le temps risque de passer plus vite. C'est effectivement ce qu'annoncent de nombreux chercheurs, expliquant ce raccourcissement par plusieurs facteurs.

Dans le détail, chaque journée correspond à une rotation complète de la Terre sur elle-même, équivalent à 24 heures dans le référentiel humain. Le temps étant un élément relatif, plusieurs facteurs peuvent permettre de l'allonger ou de le raccourcir. Le 22 juillet, de nombreuses raisons feront de ce jour les 24 heures les plus rapides de tout l'été.

Un changement imperceptible à l'échelle humaine

Déjà, la Lune se trouvera à la distance la plus éloignée de l'équateur le 22 juillet et le 5 août, participant ainsi à accélérer la rotation terrestre. D'autres aspects, notamment terrestres, participent à ce phénomène : la fonte des glaces ou encore les tremblements de terre.

Si ces perturbations ne sont pas encore parfaitement comprises par les experts, ceux-ci expliquent que la différence entre le 22 juillet et une journée classique se comptera en milliseconde. Elle devrait ainsi être plus rapide de 1,38 milliseconde, alors que le 5 août le sera de 1,51 milliseconde.

Une évolution imperceptible à l'échelle humaine qui pourrait néanmoins causer des difficultés au réseau GPS et aux systèmes financiers. Ce phénomène est cependant loin d'être unique : en 2024, une journée avait déjà été plus rapide de 1,66 milliseconde par rapport à la normale.

Grâce à un phénomène astrologique beaucoup plus connu, au cours de l'été, le 21 juin est chaque année la journée bénéficiant du plus long ensoleillement, tout comme le 21 décembre est la journée la plus courte de l'année. Cela est dû à la position apparente du soleil, dont l'inclinaison est plus importante vers le nord ou vers le sud. On appelle donc ces journées les solstices d'été et d'hiver.