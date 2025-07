Fonçant à plus de 75.000 km/h, cet astéroïde de la taille d'un avion frôlera la Terre la semaine prochaine

Un astéroïde de la taille d'un avion devrait passer tout près de la Terre la semaine prochaine selon les informations communiquées par la NASA.

L'astéroïde, baptisé «2025 OW», mesure environ 64 mètres de long et devrait passer à proximité de notre planète le 28 juillet prochain. Dans le détail, il s'approchera à une distance d'environ 630.000 km de la Terre, toujours selon l'agence spatiale.

Bien qu'il se déplace à une vitesse de 75.500 km/h, les scientifiques de la NASA soulignent qu'il s'agit d'un phénomène normal. «C'est tout à fait courant», a déclaré Ian J. O'Neill, spécialiste des relations avec les médias au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, à ABC News.

«Nous savons exactement où il va se trouver»

Davide Farnocchia, expert en astéroïdes au Centre d'études des objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA, a précisé que les roches spatiales qui passent près de la Terre sont monnaie courante dans le système solaire.

«Elles font partie intégrante du système solaire», a-t-il déclaré à ABC News. Son équipe suit et analyse les astéroïdes qui passent près de la Terre chaque semaine. Ce mardi, elle en observait cinq pour la seule semaine à venir.

Bien que «2025 OW» soit suffisamment gros pour intéresser les scientifiques de la NASA, il ne présente aucun danger. «Nous savons exactement où il va se trouver. Il y a de fortes chances pour que nous sachions également où il sera pendant les 100 prochaines années», a continué Ian J. O'Neill.

Ian J. O'Neil et David Farnocchia ont tous deux souligné que si la Terre est frappée quotidiennement par environ 100 tonnes de matière spatiale, la plupart de ces débris étant inoffensifs. Les impacts plus importants et potentiellement dangereux sont extrêmement rares.

Les spécialistes ont précisé que cet astéroïde ne sera malheureusement pas observable à l'oeil nu ou même avec des jumelles.