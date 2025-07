«Moins de 10 cm» : des scientifiques redécouvrent le plus petit serpent du monde, après 20 ans de disparition

Le Tetracheilostoma carlae, aussi appelé «serpent fil de la Barbade» a été aperçu pour la première fois depuis 20 ans. Il est considéré comme le plus petit serpent du monde.

On le pensait éteint. Après 20 ans de disparition supposée, le serpent fil de la Barbade a été redécouvert sur l'île de la Barbade, dans les Caraïbes. Voici le plus petit serpent du monde, mesurant une dizaine de centimètres de long et pesant environ 1 gramme.

Le petit reptile a été retrouvé au centre de l'île de la Barbade, où il vivait sous un rocher. Auteur de la découverte, Connor Blades, spécialiste technique au ministère de l'Environnement de la Barbade explique pourquoi cette découverte n'aurait pas pu être l'œuvre de n'importe quel randonneur : «Ils sont si petits qu'ils tiennent dans la paume de la main, et si vous n'y regardez pas attentivement, vous pourriez les confondre avec une racine ou un ver de terre. Leur disparition depuis 20 ans n'est pas forcément due à leur disparition, mais probablement simplement à leur difficulté à les trouver».

Découvert en 2008 et unique en son genre, il est endémique des Barbades et d'Antigua, deux îles du sud des Antilles. Les scientifiques n'ont pas encore toutes les informations au sujet de cet animal inscrit sur la liste des 4.800 espèces éteintes par l'organisation internationale «Rewild».

Cent fois plus petit que le serpent le plus long, le python d'Asie du sud-est, ce serpent n'est pas venimeux. Il se nourrit de termites et de fourmis. Ses œufs ont la particularité d'être plus allongés que ceux des autres serpents.