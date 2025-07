Franky Zapata et son incroyable Air Scooter veut traverser la Manche cet été

Après avoir marqué les esprits en 2019 en tentant de survoler la Manche sur son «Flyboard», Franky Zapata rêve d’un nouvel exploit. Le célèbre «homme volant» prévoit, cet été, de relier la France à l’Angleterre à bord de son dernier bijou technologique : l’« Airscooter ».

L’homme volant devrait être de retour. Franky Zapata s’est lancé un nouveau défi : survolée la Manche avec son nouvel engin : l’Airscooteur, un aéronef ultra léger à propulsion hybride. À bord de son monoplace, l’ingénieur a, le vendredi 27 juin 2025, annoncé son objectif de traverser les 70 km aller-retour qui relie Sangatte, dans le Pas-de-Calais, à Douvres en Angleterre.

Après le le «flyboard» en 2011, le «flyboard Air» en 2016, le «Jet Racer» en 2022, l'Airscooteur prend vie en 2025. En juin dernier, Franky Zapata s'enthousiasmait du «tout premier vol habité de notre machine volante révolutionnaire».

«Après des années de développement et des mois de tests rigoureux, la voir s’élever avec un pilote à bord est un moment inoubliable pour toute notre équipe», déclarait-il sur ces réseaux sociaux. Équipé de huit bras d’hélices, l’Airscooter peut transporter jusqu’à 120 kg et atteindre une altitude de 3.000 mètres selon les caractéristiques de l'engin dévoilées sur leur site.

Another day, another flight ✈️

Can’t wait to share the AirScooter experience with you 🙏 pic.twitter.com/ZTZDPG9agW

— Franky Zapata (@frankyzapata) July 11, 2025