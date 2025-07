Franky Zapata n'a pas réussi à traverser la Manche à bord de son Airscooter

Après avoir marqué les esprits en 2019 en survolant la Manche sur son «Flyboard», Franky Zapata s'est donné un nouveau défi. Le célèbre «homme volant» a tenté ce vendredi, sans succès, de traverser la Manche à bord de son « Airscooter ».

L’homme volant n'a pas pu mener son projet à bien. L'inventeur Franky Zapata s’était lancé ce vendredi pour défi de survoler la Manche avec son nouvel engin : l’Airscooter, un aéronef ultra léger à propulsion hybride. À bord de son monoplace, l’ingénieur de 46 ans a été contraint d'amerrir ce vendredi 25 juillet, en raison d'un problème technique.

«On a eu un petit souci technique sur un moteur thermique, du coup il a préféré amerrir, c'était un scénario qu'on avait prévu en cas de grosses difficultés», a indiqué Lionel Giorgi, responsable sécurité du projet. Franky Zapata a pu quitter son aéronef grâce à un parachute électrique, avant d'être récupéré par un bateau «très rapidement». «Il est sain et sauf, il va bien», a assuré Lionel Giorgi.

L'homme volant avait décollé à 15h08, à quelques mètres de Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais. L'AirScooter, une sorte de petit hélicoptère une place à moteur hybride pouvant atteindre la vitesse de 100 km/h, a décollé verticalement dans un gros bourdonnement, avant de rapidement gagner en vitesse.

L'appareil a demandé «cinq années de recherche et développement intensives» selon son créateur, qui a commencé à voler à son bord il y a quelques semaines seulement. Équipé de huit bras d’hélices, l’Airscooter peut transporter jusqu’à 120 kg et atteindre une altitude de 3.000 mètres selon les caractéristiques de l'engin dévoilées sur leur site.

Another day, another flight ✈️

Can’t wait to share the AirScooter experience with you 🙏 pic.twitter.com/ZTZDPG9agW

— Franky Zapata (@frankyzapata) July 11, 2025