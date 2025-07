«Une des pires catastrophes marines de mémoire d'homme» : en Australie, la Grande Barrière de corail transformée en cimetière

En Australie, une invasion d'algues toxiques étouffe la Grande Barrière de corail. Due à une vague de chaleur, elle transforme les fonds alentour en cimetière marin.

«100% étaient morts, en train de se décomposer sur le fond marin.» Cette déclaration alarmante signée Scott Bennett, chercheur en écologie marine à l'université de Tasmanie, décrit la vision de milliers de coquillages retrouvés morts en Australie. L'origine de ce drame ? La prolifération d'une algue toxique qui étouffe le versant sud du littoral australien depuis le mois de mars transformant ses fonds, dont la Grande Barrière de corail, en véritable cimetière marin, rapporte CNN.

Et pour cause, en visite sur le site corallien protégé le mois dernier, le chercheur a observé la présence de milliers de couteaux de mer en décomposition jonchant les fonds marins.

une vague de chaleur marine

Mais ce n'est pas tout. Car parmi les 15.000 animaux présents autour du site, pas moins de six espèces sont victimes du phénomène : anguilles à nageoires longues, crabes de surf, poissons pierres, dragons de mer, moules et même grands dauphins. Et sur le site iNaturalist, des scientifiques citoyens ont déjà enregistré plus de 12.000 observations portant sur 430 espèces d’animaux marins morts échoués.

Présente depuis mars dernier, l'algue à l'origine de ce désastre, Karenia mikimotoi, est apparue via une vague de chaleur marine. Selon un rapport du Biodiversity Council, un groupe d'experts indépendants fondé par 11 universités australiennes, c'est «l'une des pires catastrophes marines de mémoire d'homme». Quant à Scott Bennett, il considère que ce phénomène est «un symptôme du changement climatique».

En tout et pour tout, les algues ont contaminé plus de 4.500 kilomètres carrés de fonds marins ravageant une région connue pour son extraordinaire biodiversité.

Sans compter la Grande Barrière de corail, refuge de biodiversité, dont environ 70% des espèces qui l'habitent sont endémiques. Autrement dit, on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Mais «une fois qu'elles disparaissent... Elles disparaissent pour de bon», affirme Scott Bennett.