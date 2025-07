Alerte au tsunami dans le Pacifique : quelles sont les différences entre tsunami et raz-de-marée ?

Après qu’un séisme de magnitude 8,8 a frappé au large des côtes russes ce mardi, une alerte tsunami a été lancée dans le Pacifique. Mais quelles sont les différences entre un tsunami et un raz-de-marée ?

Deux notions très différentes. Un tsunami de magnitude 8,8 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi 29 juillet, entraînant de nombreuses alertes au tsunami dans le Pacifique. Des vagues allant jusqu'à quatre mètres de haut étaient notamment attendues en Polynésie.

Lors de ces événements, deux notions sont très souvent utilisées : le tsunami et le raz-de-marée mais il faut faire attention car ces dernières n’ont pas la même signification ni la même rigueur scientifique.

En effet, le tsunami se définit par une série de vagues très longues et puissantes, provoquées par un déplacement soudain d’un grand volume d’eau, qui fait généralement suite à un séisme, une éruption volcanique sous-marine ou encore un glissement de terrain sous-marin.

Au contraire, le terme raz-de-marée est ancien et inexact sur le plan scientifique. Avant le XXe siècle, il est souvent utilisé à tort pour désigner un tsunami. Le terme vient de l’expression la «mer qui rase la côte» et laisse faussement entendre que les vagues destructrices sont causées par la marée.

Il faut toutefois noter que certaines marées, qui sont causées par l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, peuvent parfois être extrêmes et entraîner une montée exceptionnelle du niveau de la mer. Ainsi, un véritable raz-de-marée est lent, progressif et prévisible à l’inverse du tsunami qui imprévisible et peut-être dévastateur.