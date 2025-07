Perséides 2025 : où et comment voir la plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année ?

Partout en France, les nuits les plus propices à l'observation des étoiles dans le ciel auront lieu lors de ce mois d'août. Des centaines de manifestations scientifiques sont organisées et l'occasion est parfaite d'assister à une pluie d'étoiles filantes. Voici où et comment y assister, notamment dès ce week-end pour les Nuits des Etoiles.

N'oubliez pas de faire un vœu. Lors du mois d'août, de nombreux amateurs de spectacle céleste auront l'occasion d'assister à l'apparition d'étoiles filantes dans le ciel français lors des Perséides. Rendez-vous tout au long du mois d'août, notamment lors du passage de la comète 109P/Swift-Tuttle.

La comète 109P/Swift-Tuttle est périodique. Chaque année, au mois d'août, elle permet d'assister à l'observation de magnifiques phénomènes astronomiques, qu'elle laisse trainer derrière elle. Ces fragments célestes entrent en effet dans notre atmosphère et se consument, en créant des étoiles filantes. Elles s'appellent «Perséides». Pour les voir, il faut scruter le ciel à partir du 16 juillet et jusqu'au 23 août. Un pic de visibilité est notamment anticipé les 12 et 13 août, entre 2h et 3h du matin.

Plus de 100 étoiles filantes par heure

Les astronomes annoncent un passage moyen de 100 étoiles filantes par heure à ces dates, permettant d'assister à un véritable ballet céleste. Afin de mettre les chances de son côté pour une observation optimale, il est conseillé de contempler le ciel entre minuit et l'aube, heures auxquelles le ciel est le plus sombre. Il est également préconisé de fuir les grandes villes dans le but d'éviter toute pollution lumineuse dûe aux éclairages des grandes villes.

En août, la France rendra également hommage à l'observation de phénomènes astronomiques sur trois journées : dès ces vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août. L'AFA (association française d'astronomie) est en effet fière d'annoncer la participation de plus de 300 équipes d'astronomes bénévoles pour initier les Français à l'observation céleste à l'occasion des «Nuits des étoiles». «Clubs d’astronomie, planétariums, associations, offices de tourisme, mairies», le site annonce plus de 550 manifestations sur le territoire.

© AFA

Partout en France, cette période a pour objectif de sensibiliser le public à l'astronomie, mais également montrer et valoriser les équipes astronomiques françaises, que ce soit les clubs, les associations] ou les collectivités territoriales.

Les Quatre rendez-vous parisiens des «nuits des étoiles»

A Paris intramuros, on compte quatre lieux pour profiter de cette opportunité. Dès le 1er août, entre 21h et minuit, la Cité des Sciences et de l'Industrie proposera des démonstrations, des observations du ciel avec des télescopes et des miniconférences sur le thème «Les Océans du ciel».

© AFA

Le même jour, également en soirée, le Parc Montsouris ouvrira ses portes aux curieux pour une observation du ciel. Le lendemain, le rendez-vous sera au Jardin d'Eole. Enfin, pour le dernier jour, c'est le Square Louise Michel qui ouvrira ses portes aux observateurs.

Depuis 1992, la «Nuit des Etoiles filantes», devenue «Nuit des étoiles» puis «Nuits des étoiles» au début des années 2000, n'a cessé de gagner en popularité. Grâce aux conditions météorologiques favorables du mois d'août, l'observation du ciel est plus aisé.