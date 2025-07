Tapis de bactéries «glacées», champs de vers.... La vie dans les grands fonds marins ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer

Une équipe de chercheurs chinois a découvert de la vie marine à près de 10 kilomètres de profondeur dans les fosses océaniques du nord-ouest de l'océan Pacifique, selon une étude publiée dans la revue spécialisée Nature ce mercredi 30 juillet.

Un record mondial sur le plan de la profondeur et une vie insoupçonnée. Une étude publiée dans Nature ce mercredi a mis en avant la vie marine diversifiée, photographies à l’appui, découverte à plus de 9.500 mètres de profondeur dans les fosses océaniques du nord-ouest de l'océan Pacifique par une équipe de chercheurs chinois.

Lors de cette expédition au sein d'un véhicule submersible appelé «Fendouzhe», les chercheurs de l'Institut des sciences et de l'ingénierie des grands fonds marins de l'Académie chinoise des sciences ont parcouru plus de 2.500 kilomètres dans des profondeurs allant de 5.800 à 9.533 mètres. Ils ont pu observer notamment des bancs de palourdes, des tapis de bactéries s’apparentant à de la glace et des champs de vers tubicoles (qui vivent dans un tube qu'ils sécrètent).

© ISDDE/CAS

«C'est une formidable opportunité de découvrir de nouvelles choses. Et ce que nous avons vu était tout simplement incroyable», a affirmé le Dr Xiaotong Peng, l’un des principaux chercheurs de l’étude.

Lors de cette mission, les scientifiques ont jugé «incroyable» l'abondance d'animaux découverts à cette profondeur. La vie vertébrée marine la plus profonde filmée avant cette expédition, un poisson-escargot, avait été découverte à 8.336 mètres en 2023 dans une fosse océanique profonde au large des côtes du Japon.

Des espèces qui vivent sous une pression extrême

Les scientifiques ont photographié et filmé ce qui ressemblait à des étendues de vie marine, dominées par différents types de vers tubicoles et de mollusques. Ces animaux vivent dans l'obscurité totale et sous une pression extrême.

Sans lumière solaire, la vie à ces profondeurs est alimentée par des substances chimiques qui s'échappent du fond océanique. Le sulfure d'hydrogène et le méthane s'échappent des failles de la croûte terrestre.

Les scientifiques affirment avoir recensé des espèces jamais observées auparavant. Dans le cadre de futures études, ils espèrent comprendre comment le corps de ces créatures dites «chimiosynthétiques», ou alimentées par des substances chimiques, convertit ces substances en énergie.

«Ils doivent aussi avoir une astuce pour s'adapter à la vie sous très haute pression. C'est une autre question à laquelle nous devons répondre», a ajouté le Dr Megran Du, également de l'Institut chinois des sciences et de l'ingénierie des grands fonds marins.