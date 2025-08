Les pommes de terre sont une évolution d'une ancienne espèce de tomate vieille de 9 millions d'années, selon une étude

Domestiquée pour la première fois dans les Andes il y a 10.000 ans, la pomme de terre serait issue d’un croisement entre une plante semblable à cette dernière baptisée «Etuberosum» et un ancêtre de la tomate opéré il y a 9 millions d’années, selon une étude scientifique chinoise relayée le 31 juillet.

Une découverte majeure sur le plan de la génomie agricole. Des scientifiques chinois ont analysé plus de 450 génomes d’espèces de pommes de terre cultivées et sauvages. Grâce à ce travail, ils sont parvenus à démontrer, dans une étude relayée le 31 juillet dans la revue Cell, que la pomme de terre était issue d’un croisement entre une plante semblable à cette dernière baptisée «Etuberosum» et un ancêtre de la tomate opéré il y a 9 millions d’années.

Alors que ni les tomates, ni les Etuberosums ne possédaient la capacité de produire des tubercules, à savoir la partie comestible des plantes domestiques comme les pommes de terre, la plante hybride qui en résultait en était capable. Les tubercules ont évolué pour permettre à la pomme de terre de stocker ses nutriments sous terre, à mesure que le climat et l'environnement des Andes, où la patate a été domestiquée il y a 10.000 ans, se refroidissaient.

«L'évolution d'un tubercule a conféré aux pommes de terre un avantage considérable dans les environnements difficiles, favorisant une explosion de nouvelles espèces et contribuant à la riche diversité des pommes de terre que nous connaissons et dont nous dépendons aujourd'hui. Nous avons enfin résolu le mystère de l'origine des pommes de terre», a synthétisé Sanwen Huang, l’auteur principal de l'étude et professeur à l'Institut de génomique agricole de Shenzhen, dans un communiqué.

La théorie d’une pollinisation par les abeilles privilégiée

La recherche a révélé que la première pomme de terre, et toutes les espèces de pommes de terre suivantes, comprenaient une combinaison de matériel génétique dérivé d'Etuberosums et de tomates. Selon Liu, des changements climatiques ou géologiques ont probablement provoqué la coexistence d'un ancien Etuberosum et d'un ancêtre de la tomate au même endroit.

Étant donné que les deux espèces sont pollinisées par les abeilles, «le scénario le plus probable est qu'une abeille a déplacé du pollen entre les deux plantes et a conduit à la création de la pomme de terre», a déclaré Amy Charkowski, doyenne associée de recherche à la Faculté des sciences agricoles de l'Université d'État du Colorado, pour CNN.

Le côté tomate a fourni un gène SP6A, un «interrupteur principal», qui a indiqué au plant de pomme de terre de commencer à produire des tubercules, tandis qu'un gène IT1, provenant du côté Etuberosum, contrôlait la croissance des tiges souterraines qui ont formé les tubercules amylacés, a expliqué JianQuan Liu, co-auteur de l'étude et professeur à la faculté d'écologie de l'université de Lanzhou (Chine).

Si l'un ou l'autre de ces gènes avait été absent ou n'avait pas fonctionné de concert, les pommes de terre n'auraient jamais produit de tubercules, selon les chercheurs.

«L'hybridation provoque notamment une confusion génétique. C'est comme mélanger à nouveau un jeu de cartes, et différentes cartes apparaissent, avec des combinaisons différentes. Et heureusement, pour cette hybridation particulière, deux types de gènes se sont rencontrés, ce qui a donné naissance à la capacité de tubérisation, un événement fortuit», a assuré le Dr Sandy Knapp, co-auteur de l'étude et botaniste chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Londres.

«En plus de nous aider à comprendre l’évolution de la pomme de terre et le développement des tubercules de pomme de terre, les méthodes utilisées peuvent également aider les chercheurs à en apprendre davantage sur d’autres caractéristiques, telles que la résistance aux maladies et aux insectes, la nutrition, la tolérance à la sécheresse et de nombreuses autres caractéristiques végétales importantes de la pomme de terre et de la tomate», a déclaré Amy Charkowski.